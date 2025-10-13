Ministrul Dragoș Pîslaru: Jalonul privind pensiile speciale nu este îndeplinit, fondurile aferente au fost suspendate. Declarația CSM este „gravă și falsă” / Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică realitatea confirmată de Comisia Europeană

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat, luni, că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu este îndeplinit și, de aceea, fondurile aferente au fost suspendate. Pîslaru afirmă că declarația CSM, care a susținut că jalonul a fost îndeplinit din anul 2023, este „gravă și falsă”.

„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă. Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană”, a afirmat Drașor Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul a sublinita că, din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației.

„Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.

Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”, a adăugat ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai menționat că nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”, ci despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate și sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, a încheiat ministrul.

Context: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, susținând că Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024, doar modalitatea de impozitare a pensiilor fiind criticată. Obiecţia Comisiei, potrivit CSM, a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern. Detalii aici.