Portugalia rămâne bipartidă după alegerile municipale/ Formațiunea de extrema dreaptă Chega pierde din avânt, dar reușește pentru prima dată să câștige trei primării

Portugalia a arătat duminică, la alegerile municipale, că rămâne practic o ţară bipartidă, după ce Partidul Social Democrat (PSD, centru-dreapta) a fost forţa câştigătoare în majoritatea primăriilor, în faţa socialiştilor, în timp ce formaţiunea de extremă dreapta Chega nu a reuşit să repete succesul din mai, când a devenit a doua forţă în Parlamentul de la la Lisabona, informează luni EFE.

După numărarea a 99,05% din voturi, PSD şi diferitele alianţe cu care a concurat au preluat controlul a 129 de municipii, urmat de PS, care a obţinut 125.

Cele două partide sunt urmate de mai multe mişcări civice, care au câştigat 18 primării, Partidul Comunist Portughez (PCP) cu 12 primării şi Partidul Creştin-Democrat (CDS-PP) cu şase. Urmează Chega, cu trei primării: Albufeira (Algarve), Entroncamento (la nord de Lisabona) şi Sao Vicente (Madeira).

În pofida acestui succes, fiind prima dată când formaţiunea de extremă dreapta reuşeşte să preia controlul asupra unor primării de la crearea sa, în 2019, liderul Chega, Andre Ventura, şi-a avertizat susţinătorii că aceasta nu este victoria pe care o urmăreau la alegeri, transmite Agerpres.

„Aceasta a fost o noapte bună pentru Chega. Chega a reuşit să se implanteze la nivel municipal şi să devină un partid cu responsabilitate locală. Totuşi, aceasta nu este victoria sau amploarea victoriei pe care ne-o doream”, a declarat Ventura.

„Angajamentul pe care îl las portughezilor, alegătorilor Chega, membrilor săi, este că vom munci pentru ca aceste mari victorii naţionale pe care le-am avut să se transforme la următoarele alegeri locale în mai multe primării, mai mulţi deputaţi în adunările municipale şi mai mulţi deputaţi în parohiile civile (subdiviziune administrativă n.r.)”, a adăugat el.

PSD a câştigat în cele două mari oraşe ale ţării, Lisabona şi Porto, precum şi în alte centre urbane mari, precum Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra şi Cascais. Socialiştii au triumfat în capitale de district precum Coimbra, Viseu, Braganca, Evora şi Faro.

Liderul PS, Jose Luis Carneiro, a amintit faptul că, în urmă cu trei luni, „unii” afirmau că formaţiunea sa a intrat într-o „eroziune electorală” similară celei a Partidului Socialist francez, după ce, la ultimele alegeri legislative, pentru prima dată în istoria sa, a ocupat locul trei în Parlamentul portughez, după Chega şi PSD.

El a precizat că, deşi duminică nu au atins toate obiectivele pe care le aveau, au reuşit să atingă altele pe care nu şi le puteau imagina în urmă cu 90 de zile. Din acest motiv, „vreau să le spun portughezilor şi portughezelor că pot avea încredere în Partidul Socialist şi în primarii pe care tocmai i-au ales, care nu vor înceta să dezvolte o cultură democratică de responsabilizare, transparenţă şi de servire a comunităţilor locale”, a asigurat secretarul general al PS.

După aceste alegeri municipale, socialiştii devin a doua forţă politică cu cele mai multe primării câştigate, după ce, la alegerile din 2021, au fost partidul cel mai votat şi au obţinut cel mai mare număr de primării.

Într-o intervenţie duminică seara, prim-ministrul Luis Montenegro, care este preşedintele PSD, a subliniat că „mulţi considerau că este un obiectiv de neatins” să îi depăşească pe socialişti la acest scrutin, dar a adăugat că după votul de duminică formaţiunea sa este „cel mai mare partid portughez la nivel local, cel mai mare la nivel regional şi în Adunarea Republicii (Parlament)”.