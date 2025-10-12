LIVE România – Austria / Echipele de start – Ianis Hagi, titular și căpitan al tricolorilor / Surpriză mare: Insulele Feroe, victorie cu Cehia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Victoria este singurul rezultat care îi mai dă speranțe naționalei României pentru ocuparea locului al doilea în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Pe Arena Națională, echipa antrenată de Mircea Lucescu dă piept cu Austria, liderul la zi. România – Austria este LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1 de la ora 21:45.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

LiveText România – Austria 0-0, în preliminariile CM 2026 de fotbal

Publicul începe să se încălzească, iar din tribune se aude: „România, România!” Sunt în prezent undeva la aproximativ 35 de mii de fani pe Arena Națională din București.

E mult spus că ar fi o minune să mergem la Mondial. Trebuie să ai un pic de șansă, dar să confirmi valoarea meci de meci” – Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, la Prima Sport 1.

„Trebuie ca jucătorii României să fie conștienți că au o ocazie unică. Dacă te califici la Mondial și faci un meci bun, e coadă de echipe la ușa ta” – Gică Popescu, fost căpitan al tricolorilor, la Antena 1.

Gazonul se prezintă în condiții foarte bune, organizatorii se așteaptă undeva la 40 de mii de spectatori.

Cele două echipe se află la încălzire, mai puțin de jumătate de oră până la startul partidei de pe Arena Națională.

Reamintim că ultimul Campionat Mondial la care România a jucat a fost turneul final din Franța, ediția din 1998. Au trecut deja 27 de ani de la acel moment…

Arbitrul partidei de pe Arena Națională: Davide Massa (Italia) / Asistenți: Filippo Meli și Stefano Alassio (ambii din Italia) / Rezervă: Simone Sozza / Camera VAR: Michael Fabbri și Rosario Abisso

Rezervele României la meciul cu Austria: Târnovanu, Sava – Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, Munteanu, Răzvan Marin, Tănase, Moruțan, Șut

Rezervele Austriei: Polster, Pentz – Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Într-o altă partidă a zilei, Olanda a trecut categoric, scor 4-0, de Finlanda, iar Scoția a învins Belarus, 2-1.

Ce se mai întâmplă în preliminarii în această seară: Mare surpriză – Insulele Feroe dă lovitura și se impune împotriva Cehiei, scor 2-1. Vorba aceea: „nu mai există echipe mici”

Așa cum era de așteptat, Cipru a câștigat în San Marino (scor 4-0), iar acum România se află pe locul 4 în grupa preliminară. Tricolorii au fost depășiți de cipioți.

Grupa H, clasament în timp real

1 Austria 15 puncte / 5 meciuri

2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 Cipru 8 / 7 meciuri

4 România 7 / 5 meciuri

5 San Marino 0 / 7 meciuri.

România și Austria s-au întâlnit de-a lungul timpului de 11 ori: două victorii pentru tricolori, cinci remize și patru victorii pentru austrieci. Golaveraj: 13-14.

Echipa României: 1 Ionuț Radu – 2 Andrei Rațiu, 3 Mihai Popescu, 15 Ovidiu Burcă, 8 Alexa Chipciu – 10 Ianis Hagi (cpt), 8 Marius Marin, 23 Vlad Dragomir – 20 Dennis Man, 9 Daniel Bîrligea, 13 Valentin Mihăilă (4-3-3). Selecționer: Mircea Lucescu

Austria: 1 Schlager – 16 Mwene, 15 Lienhart, 8 Alaba (cpt), 5 Posch – 6 Seiwald, 20 Laimer – 9 Sabitzer, 19 Baumgartner, 18 Schmidt – 11 Gregoritsch (4-2-3-1). Selecționer: Ralf Rangnick

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino 10-0

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru 0-4

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.