VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală
Liderul Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost îndepărtat din plenul Knessetului după ce a afișat o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să „recunoască Palestina” în timpul discursului liderului american, potrivit Times of Israel.
Deputatul arabo-israelian în vârstă de 50 de ani este un susținător vocal al statalității palestiniene, pe care guvernul israelian o respinge.
Și deputatul Ofer Cassif (60 de ani) a încercat, de asemenea, să afișeze un banner și a fost îndepărtat cu forța.
„Îmi pare rău pentru asta, domnule președinte”, i-a spus ulterior președintele Knessetului lui Trump.
„A fost foarte eficient”, a glumit președintele SUA în răspunsul său, în timp ce membrii Knessetului îi scandau numele.
Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”
Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS
— Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025
