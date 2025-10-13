G4Media.ro
VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp…

VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală

Liderul Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost îndepărtat din plenul Knessetului după ce a afișat o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să „recunoască Palestina” în timpul discursului liderului american, potrivit Times of Israel.

Deputatul arabo-israelian în vârstă de 50 de ani este un susținător vocal al statalității palestiniene, pe care guvernul israelian o respinge.

Și deputatul Ofer Cassif (60 de ani) a încercat, de asemenea, să afișeze un banner și a fost îndepărtat cu forța.

„Îmi pare rău pentru asta, domnule președinte”, i-a spus ulterior președintele Knessetului lui Trump.

„A fost foarte eficient”, a glumit președintele SUA în răspunsul său, în timp ce membrii Knessetului îi scandau numele.

 

