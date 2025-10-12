VIDEO Cum sunt prelevate datele biometrice ale cetățenilor non-UE și din Republica Moldova care intră în România sau în altă țară din Schengen: fotografiere, prelevarea amprentelor și scanarea documentului de călătorie / Noul sistem al UE se aplică doar turiștilor care nu au cetățenie română

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cetățenii din afara UE (inclusiv cei din Republica Moldova fără cetățenie română) care călătoresc în spațiul Schengen au noi reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană. Sistemul, deja implementat în mai multe puncte de frontieră din România, presupune mai mulți pași: scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice – respectiv imaginea facială și amprentele digitale – și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Important: cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat nu fac obiectul sistemului EES.

Primii cetățeni moldoveni care nu au și cetățenia română au trecut duminică dimineață prin etapele presupuse de noul sistem.

Vezi în clipul video de mai jos cum se desfășoară întregul proces:

Un reprezentant al Poliției de Frontieră a dat detalii despre sistemul EES.

Acesta a fost operaționalizat în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Sighet (județul Maramureș) și Aeroport Sibiu, urmând ca în următoarele 6 luni să fie extins etapizat și la celelalte puncte de trecere a frontierei.

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care, începând de azi, efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Practic, la trecerea frontierei, cei care intră în țară sunt scanați facial și amprentați și se calulează automat durata șederii legale.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Deocamdată, pe pașapoartele călătorilor se mai aplică ștampila, urmând ca în următoarea etapă această să fie eliminată.

Sunt exceptați de la amprentare copiii sub 12 ani, persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Sistemul EES se aplică și cetățenilor din Marea Britanie care vor să intre în Zona Schengen.