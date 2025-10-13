Judecătoare de la Tribunalul București, trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu / Ar fi întârziat timp de patru ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar ce privea patru persoane condamnate pentru tentativă la omor calificat

Judecătoarea Monica-Claudia Cipariu de la Tribunalul București a fost trimisă în judecată luni, 13 octombrie, de către Parchetul General sub acuzația de abuz în serviciu.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a magistratului de la Tribunalul București sub suspiciunea de comitere a patru infracțiuni de abuz în serviciu.

„Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală și a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentință penală pronunțată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună știință termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 și până în prezent, a patru inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, au stabilit anchetatorii.

După cum reiese din rechizitoriu, faptele inculpatei, care ar fi omis cu rea-credință redactarea hotărârii, deși a fost sancționată disciplinar pentru săvârșirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătorești, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 20 din Constituția României.

Prin sentința penală menționată, aflată și în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpați din dosarul ce făcea obiectul judecății la pedepse între 5 și 12 ani de închisoare.

Aceștia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu și ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsați liberi. După această dată, unul dintre inculpați a comis mai multe infracțiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale.

Rechizitoriul a fost transmis Curții de Apel București, instanţă competentă să judece cauza în fond.