Armistiţiul din Gaza „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, apreciază Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, unde liderul american are de asemenea ambiţia să joace un rol de mediator cu Moscova, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Atunci când se ajunge la pace într-o parte a lumii, aceasta aduce mai multă speranţă pentru pace în alte regiuni”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook.

„Leadershipul şi determinarea actorilor mondiali pot în mod cert să funcţioneze şi pentru noi în Ucraina”, a adăugat Zelenski, salutând aceste calităţi la Donald Trump.

Donald Trump, care avea la începutul revenirii sale la putere, în ianuarie, ambiţia de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, a recunoscut între timp că acest obiectiv s-a dovedit mai dificil decât spera.

Rusia şi Ucraina au purtat anul acesta, la impulsul Washingtonului, mai multe sesiuni de negocieri directe la Istanbul, însă acestea au dus doar la acorduri privind schimburi de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor ucişi.

La peste trei ani şi jumătate de la declanşarea invaziei ruse, condiţiile celor două tabere pentru a încheia un acord de pace, a instaura un armistiţiu sau a organiza o întrevedere între preşedinţii lor continuă să fie diametral opuse.

SUA sunt un susţinător major al Ucrainei şi i-a furnizat Kievului, în decurs de peste trei ani, material militar în valoare de zeci de miliarde de euro, împărtăşind de asemenea Kievului informaţii care îi sunt necesare pentru a lupta.