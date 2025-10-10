G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski le cere aliaţilor o acţiune decisivă după un nou atac masiv…

Bombardamente Rusia Ucraina
Ministerul Afacerilor Interne Ucraina, Igor Klimenko

Zelenski le cere aliaţilor o acţiune decisivă după un nou atac masiv al Rusiei asupra reţelei energetice, care a provocat pene de curent în capitala Kiev şi în nouă regiuni din întreaga ţară

Articole10 Oct • 115 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la aliaţii săi să răspundă cu măsuri concrete la un atac rus de amploare asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care a provocat pene de curent în capitala Kiev şi în nouă regiuni din întreaga ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Ceea ce este necesar, nu sunt vorbe în vânt ci o acţiune decisivă – din partea SUA, Europei şi a G7 – livrând sisteme de apărare aeriană şi aplicând sancţiuni”, a declarat Zelenski într-o declaraţie postată online, adăugând că Rusia a lansat peste 450 de drone şi peste 30 de rachete în timpul atacului.

Ministerul Energiei a anunţat că oraşul Kiev şi nouă regiuni din întreaga ţară au fost afectate de pene de curent în urma campaniei nocturne masive de lovituri ruseşti asupra sistemul energetic ucrainean.

„În urma unui atac masiv cu rachete şi drone ruseşti (…), un număr important de consumatori au rămas fără electricitate la Kiev” şi în regiunea sa, precum şi în regiunile Doneţk, Dnepropetrovsk, Cernigău, Cercasî, Harkov, Sumî, Poltava şi Odesa, a precizat ministerul.

Părţi de pe malul stâng al fluviului Nipru din capitala Kiev au rămas fără energie electrică şi fără apă curentă după atac, a postat pe Telegram primarul Vitali Kliciko, relatează dpa. Doisprezece oameni au fost răniţi, dintre care opt au fost spitalizaţi, şi mai multe clădiri au luat foc sau au fost avariate, a adăugat el.

La Zaporojie, un băiat de 7 ani a fost ucis şi doi au fost răniţi în timpul unui baraj de peste şase ore de drone şi rachete, a postat pe Telegram guvernatorul regional Ivan Fedorov. Locuinţe şi facilităţi energetice au fost lovite în atac.

În regiunea Dnepropetrovsk, Rusia a vizat de asemenea infrastructură energetică, rănind o persoană şi provocând mai multe incendii, a anunţat guvernatorul regional Serhii Lîsak.

Rusia şi-a intensificat recent loviturile asupra infrastructurii critice precum facilităţi energetice, afectând aprovizionarea cu energie a Ucrainei în timp ce temperatura scade.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Statele baltice planifică evacuări în masă în cazul unui atac din partea Rusiei

Articole10 Oct • 236 vizualizări
0 comentarii

Șeful Armatei Române: Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus / Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare / România poate rezista în fața unui atac

Articole9 Oct • 2.601 vizualizări
1 comentariu

UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți

Articole5 Oct • 5.551 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.