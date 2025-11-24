Ascultă articolul

Noul sistem de verificare a pașapoartelor din cadrul UE a provocat haos pe aeroportul din Tenerife. Autoritățile spaniole din Insulele Canare continuă să testeze noul sistem ceea ce îngreunează foarte mult accesul turiștilor. Sunt afectați cei care vin din afara UE, în special britanicii, anunță Mediafax.

Pasagerii de pe Aeroportul Tenerife Sud s-au confruntat cu cozi lungi și aglomerație din cauza noilor verificări ale pașapoartelor. Problemele au apărut la finalul săptămânii trecute pe cel mai aglomerat aeroport de pe principala insulă a arhipelagului spaniol din Oceanul Atlantic, potrivit express.co. Aeroportul gestionează în principal zboruri internaționale, astfel încât noul sistem de verificare a pașapoartelor a dat peste cap activitățile obișnuite.

Cei mai afectați sunt britanicii, aceștia fiind și principalii clienți ai zonei turistice. Sute de mii de britanici vizitează în mod normal Tenerife în lunile noiembrie și decembrie. În 2024, numărul total de vizitatori din Marea Britanie în Tenerife a depășit 2,5 milioane.

„Haos pe Aeroportul Tenerife Sud astăzi (vineri 21 noiembrie n.r.). Oricine călătorește în Marea Britanie ar trebui să se pregătească pentru cozile de control al pașapoartelor!”, a scris un turist în mediul online.

Problemele au apărut în timpul implementării timpurii a noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al UE, în valoare de 1,3 miliarde EUR. Este vorba despre un sistem conceput pentru a automatiza înregistrarea călătorilor din afara spațiului Schengen. Sistemul are și scopul de a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor. Sistemul EES colectează date biometrice, inclusiv amprente digitale și imagini faciale, precum și informații din pașaport.

Cu toate acestea, implementarea în Tenerife a fost afectată de probleme. La doar 24 de ore de la pornirea software-ului, o eroare a blocat șase dintre cele 10 chioșcuri biometrice din sala de sosiri, forțând polițiștii de frontieră să revină la procesarea manuală, exact în timp ce se aștepta un val mare de zboruri din Marea Britanie. Cozi de peste 1.000 de pasageri s-au format în terminal, unii călători așteptând chiar și două ore pentru a trece.

Operatorul aeroportuar spaniol Aena a confirmat că întreruperea a provenit dintr-un conflict de firmware între camerele chioșcului și cititorul de amprente al Poliției Naționale, o problemă care nu a apărut în testele pilot. Potrivit VisaHQ, 17 membri ai echipajului de cabină au pierdut conexiuni cu alte zboruri, forțând companiile aeriene să se bazeze pe rezervele lor și să suporte costuri de cazare peste noapte.

Potrivit Ministerului de Interne din Spania, implementarea va fi introdusă treptat până pe 10 aprilie 2026, ceea ce înseamnă că verificările automate vor continua să funcționeze alături de sistemul de ștampilare timp de încă câteva luni. TFS a activat EES pe 6 noiembrie, în urma lansării în UE pe 12 octombrie, iar autoritățile au avertizat că sunt probabile întârzieri în această perioadă inițială, în special în orele de vârf.

Mai multe aeroporturi din Spania au implementat deja noul sistem, inclusiv Barcelona-El Prat pe 27 octombrie, Alicante-Elche pe 1 noiembrie și Palma de Mallorca pe 19 noiembrie.