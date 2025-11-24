Home » Analize » Haos pe aeroportul din Tenerife din cauza noului sistem de verificare a pașapoartelor / Cozi de peste 1.000 de pasageri / Unii călători au așteptat chiar și două ore pentru a trece

24 nov. 2025
1079
Sursa foto: Pixabay
Noul sistem de verificare a pașapoartelor din cadrul UE a provocat haos pe aeroportul din Tenerife. Autoritățile spaniole din Insulele Canare continuă să testeze noul sistem ceea ce îngreunează foarte mult accesul turiștilor. Sunt afectați cei care vin din afara UE, în special britanicii, anunță Mediafax.

Pasagerii de pe Aeroportul Tenerife Sud s-au confruntat cu cozi lungi și aglomerație din cauza noilor verificări ale pașapoartelor. Problemele au apărut la finalul săptămânii trecute pe cel mai aglomerat aeroport de pe principala insulă a arhipelagului spaniol din Oceanul Atlantic, potrivit express.co. Aeroportul gestionează în principal zboruri internaționale, astfel încât noul sistem de verificare a pașapoartelor a dat peste cap activitățile obișnuite.

Cei mai afectați sunt britanicii, aceștia fiind și principalii clienți ai zonei turistice. Sute de mii de britanici vizitează în mod normal Tenerife în lunile noiembrie și decembrie. În 2024, numărul total de vizitatori din Marea Britanie în Tenerife a depășit 2,5 milioane.

„Haos pe Aeroportul Tenerife Sud astăzi (vineri 21 noiembrie n.r.). Oricine călătorește în Marea Britanie ar trebui să se pregătească pentru cozile de control al pașapoartelor!”, a scris un turist în mediul online.

Problemele au apărut în timpul implementării timpurii a noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al UE, în valoare de 1,3 miliarde EUR. Este vorba despre un sistem conceput pentru a automatiza înregistrarea călătorilor din afara spațiului Schengen. Sistemul are și scopul de a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor. Sistemul EES colectează date biometrice, inclusiv amprente digitale și imagini faciale, precum și informații din pașaport.

Cu toate acestea, implementarea în Tenerife a fost afectată de probleme. La doar 24 de ore de la pornirea software-ului, o eroare a blocat șase dintre cele 10 chioșcuri biometrice din sala de sosiri, forțând polițiștii de frontieră să revină la procesarea manuală, exact în timp ce se aștepta un val mare de zboruri din Marea Britanie. Cozi de peste 1.000 de pasageri s-au format în terminal, unii călători așteptând chiar și două ore pentru a trece.

Operatorul aeroportuar spaniol Aena a confirmat că întreruperea a provenit dintr-un conflict de firmware între camerele chioșcului și cititorul de amprente al Poliției Naționale, o problemă care nu a apărut în testele pilot. Potrivit VisaHQ, 17 membri ai echipajului de cabină au pierdut conexiuni cu alte zboruri, forțând companiile aeriene să se bazeze pe rezervele lor și să suporte costuri de cazare peste noapte.

Potrivit Ministerului de Interne din Spania, implementarea va fi introdusă treptat până pe 10 aprilie 2026, ceea ce înseamnă că verificările automate vor continua să funcționeze alături de sistemul de ștampilare timp de încă câteva luni. TFS a activat EES pe 6 noiembrie, în urma lansării în UE pe 12 octombrie, iar autoritățile au avertizat că sunt probabile întârzieri în această perioadă inițială, în special în orele de vârf.

Mai multe aeroporturi din Spania au implementat deja noul sistem, inclusiv Barcelona-El Prat pe 27 octombrie, Alicante-Elche pe 1 noiembrie și Palma de Mallorca pe 19 noiembrie.

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
