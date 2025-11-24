Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Manifestanţii pro-palestinieni sunt îndreptăţiţi juridic să pună sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis luni un tribunal german, care a contestat astfel o interdicţie aplicată de poliţie, transmite agenția DPA, citată de Agerpres.
Tribunalul administrativ superior din Münster a declarat că poliţia din oraşul Düsseldorf (vestul Germaniei) nu ar fi trebuit să le interzică organizatorilor unui protest desfăşurat în weekendul trecut să conteste dreptul Israelului de a exista.
Negarea dreptului Israelului de a exista nu este în sine o faptă penală, iar discuţia esenţială despre fondarea Israelului şi cererea de schimbare paşnică a situaţiei actuale din Orientul Mijlociu sunt protejate în mod fundamental de libertatea de exprimare, a declarat instanţa.
De asemenea, judecătorii s-au referit la interzicerea folosirii a trei slogane despre care poliţia insistase că pot fi citite doar o singură dată, la începerea protestului.
Conform instanţei, sloganul ‘There is only one state – Palestine 48’ (Există doar un singur stat – Palestina 48) nu ar fi trebuit interzis întrucât nu are vreo legătură concretă cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, ce este interzisă în Germania.
Articolul continuă mai jos
Sloganul se referă la anul 1948, atunci a fost fondat statul Israel, în timpul unui conflict sângeros. În schimb, tribunalul a ajuns la concluzia că sloganul ‘Yalla, yalla, Intifada’ a fost interzis în mod legal de către poliţie.
În fine, instanţa a fost incapabilă să determine dacă termenul extrem de controversat ‘From the river to the sea’ (De la râu până la mare) poate fi utilizat în mod legal.
Totuşi, tribunalul a declarat că, în interesul public, ar trebui să se impună interzicerea sloganului. Sloganul respectiv datează din anii ’60 ai secolului trecut şi are intenţia de a exprima dorinţa de a încheia eliberarea Palestinei, de la râul Iordan la Marea Mediterană, adică exact locul unde se află situat statul Israel.
Israelul are dreptul să existe. Dar în Europa, plină de musulmani, vocea Israelului e mai puțin auzită.