Manifestanţii pro-palestinieni sunt îndreptăţiţi juridic să pună sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis luni un tribunal german, care a contestat astfel o interdicţie aplicată de poliţie, transmite agenția DPA, citată de Agerpres.

Tribunalul administrativ superior din Münster a declarat că poliţia din oraşul Düsseldorf (vestul Germaniei) nu ar fi trebuit să le interzică organizatorilor unui protest desfăşurat în weekendul trecut să conteste dreptul Israelului de a exista.

Negarea dreptului Israelului de a exista nu este în sine o faptă penală, iar discuţia esenţială despre fondarea Israelului şi cererea de schimbare paşnică a situaţiei actuale din Orientul Mijlociu sunt protejate în mod fundamental de libertatea de exprimare, a declarat instanţa.

De asemenea, judecătorii s-au referit la interzicerea folosirii a trei slogane despre care poliţia insistase că pot fi citite doar o singură dată, la începerea protestului.

Conform instanţei, sloganul ‘There is only one state – Palestine 48’ (Există doar un singur stat – Palestina 48) nu ar fi trebuit interzis întrucât nu are vreo legătură concretă cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, ce este interzisă în Germania.

Sloganul se referă la anul 1948, atunci a fost fondat statul Israel, în timpul unui conflict sângeros. În schimb, tribunalul a ajuns la concluzia că sloganul ‘Yalla, yalla, Intifada’ a fost interzis în mod legal de către poliţie.

În fine, instanţa a fost incapabilă să determine dacă termenul extrem de controversat ‘From the river to the sea’ (De la râu până la mare) poate fi utilizat în mod legal.

Totuşi, tribunalul a declarat că, în interesul public, ar trebui să se impună interzicerea sloganului. Sloganul respectiv datează din anii ’60 ai secolului trecut şi are intenţia de a exprima dorinţa de a încheia eliberarea Palestinei, de la râul Iordan la Marea Mediterană, adică exact locul unde se află situat statul Israel.