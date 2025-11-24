Donează aici. Susține o presă liberă.
Judecătorii Curții de Apel București resping proiectul de reformă a pensiilor magistraților, decizia fiind luată luni cu 215 voturi din 216 judecători prezenți.
„Judecătorii Curții de Apel Bucureşti, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenți fiind în sustinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casație şi Justiție”, a anunțat Curtea de Apel București.
Context: Luni și marți se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din toată țara pentru a-și exprima pozițiile oficiale cu privire la modificările pe care Guvernul Ilie Bolojan vrea să le aducă pensiilor magistraților.
În urma consultărilor și ale deciziilor pe care parchetele și instanțele din țară le vor transmite Consiliului Superior al Magistraturii, acesta va da un aviz consultativ pe proiect. Executivul poate promova proiectul, indiferent dacă avizul CSM este negativ sau pozitiv, avizul fiind consultativ însă obligatoriu pentru procedura legislativă.
Noua lege în foma actuală ar urma să reducă pensiile judecătorilor și procurorilor la 70% din ultimul salariu net. Modificarea față de legea anterioară, respinsă de Curtea Constituțională, este că acum se va prelungi perioada de tranziție la 15 ani, iar la finalul acestei perioade magistrații vor ieși la pensie la 65, ca restul populației, exceptând încă unele categorii.
Trebuie sa scapam de acesti magistrati.
bai specialilor, atunci cand vi s-au dat drepturile s-a facut pe o perioada de 15-20 ani??? sau a fost imediat? Ca poate daca ar fi stiut si altii poate si-ar fi ales alta profesie
Nu mai trebuie întrebați, e lege și gata. CCR să-și vadă de treabă. E constituțional ca Guvernul și Parlamentul să se ocupe de politicile salariale, nu justiția.
Sa citesti un articol si sa nu intelegi esenta lui…Tot magistratii sunt de vina. Miza nu era continutul avizului si miza era ca acest aviz sa existe. Pe decizia Curtii Constitutionale trebuia acordat in 30 de zile. Insa magistratii, oameni educati si de partea legii, il vor da cat mai repede cu putinta. Desi societatea poate nu ar merita asta. Iar ca sa intelegeti cu PNNR, indeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarile viitoare ale pensiei magistratilor. Jalonul 215 nu este considerat ca indeplinit pentru ca nu s-au putut taxa toate pensiile speciale in plata, deci nu numai ale magistratilor. Totodata proiectul de lege privind pensia magistratilor priveste exclusiv pensiile viitoare ale acestora, deci nu cele in plata. Astfel proiectul de lege nu are cum sa salveze jalonul, decat daca…se vor duce si vor zice “ nu am facut nimic cu TOATE pensiile speciale”, “nu am facut nimic cu Toate pensiile in PLATA” dar uitati ce am facut, proiectul pe pensiile viitoare ale magistratilor. Poate tine, cine stie, dar asta nu insemna ca modificarea pensiilor viitoare ale magistratilor va rezolva jalonul 215 ci magistratii sunt folositi in stil balcanic, dupa ce jalonul 215 fusese inchis in privinta pensiilor viitoare ale magistratilor. Bine asta poate fi in defavoarea Rom, un exemplu de cat de neseriosi suntem in indeplinirea obligatiilor.. Vad ca la beneficii toti vreti egalitate, dar unu nu vreti sa fi venit timp de 17-20 de ani la munca de 10-12 ore, la statul in week-enduri la servici, la luat pauza de viata 1 an 2, cat sa iei la INM-daca-si alti cativa ani dupa sa iesi judecator cu 2000 de euro salariu, la dosarele carate in sala de judecata cu carucioarele de la super market in care teebuie sa corelezi peste 40.000 de acte normative. Si asta sa nu poti sa trimit inul la “privat” la ora 13 sa isi rezolve problema.Si asta ca sa administrezi toata societatea romaneasca, ca in rest unde?Ce egalitate prost inteleasa
„…unu nu vreti sa fi venit timp de 17-20 de ani la munca de 10-12 ore, la statul in week-enduri la servici”. Ba da, in sectorul privat e fix asa, 10-12 ore, doar ca nu doar 17-20 de ani, ci mai mult!
Iar daca e asa chinuitor, nu va obliga nimeni, sectorul privat va asteapta, e „relaxant” 🙂 chiar daca nu se dau pensii speciale nesimtite!
PS. E „Serviciu”, nu „servici”, stiam ca la drept era examen de gramatica la admitere… 😛
Toti zidarii si strungarii au făcut acte normative si v-au complicat viața. Toți tâmplarii au cerut modificările codurilor. Nici un cântăreț nu a cerut simplificarea muncii voastre. Viața grea nenicule.. Ghinionul maxim nedeclarat de nimeni, ați trecut granița, sunteți buni doar de ospătari așa ca voi sunteți primii exponenti ai „vreau o țară ca afară” și cu cât mai mare hoția cu atât mai multă pâine de mâncat într-o magistratură îngălată. Un alt adevar nerostit: veți fi printre primele victime ale chatbot-ilor. Așa că sabotati orice schimbare, frânati orice îmbunătățire pentru ca doar între granițele României vă târâti, zeilor.
Cum poți judeca ceva când se vede de la o poștă că ești în incompatibilitate?!?
Aaaa… uitasem, justiția e oarbă…
Cred ca neglijezi esentialul. Pentru lucru peste program, chiar daca nu se platesc ore, salariul e consistent. Din acest salariu consistent o parte se duc la contributivitate, si deci la o pensie mai buna decat a altora. Cand esti la pensie, esti doar un pensionar la fel ca ceilalti, nu mai lucrezi 10 – 12 ore pe zi ci stai linistit acasa. De ce ar trebui sa primesti in plus fata de contributivitate? Tot ce iei in plus, iei din contributia celorlalti, ca bugetul nu e un sac, ci un fond creat din contributia celor ce primesc salariu pentru munca. Si apoi, sa iesi la pensie la 45 de ani, cum e? Termini dreptul la 24 de ani, ajungi magistrat la 30 si pentru 15 ani de munca primesti pensie speciala. Comparativ cu cei ce muncesc 40 de ani, asta ti se pare corect? asta e egalitatea bine inteleasa pe care o doresti?