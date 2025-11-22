Home » Articole » Ministrul Muncii: Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor

Ministrul Muncii: Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor

22 nov. 2025
314
Ministrul Muncii: Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost ”cât de loial s-a putut”, transmite News.ro.
Întrebat dacă magistraţii CSM ar putea da un aviz rapid pe noul proiect privind pensiile magistraţilor, astfel încât România să respecte termenul de 28 noiembrie din jalonul PNRR care aduce o finanţare de 231 milioane de euro ţării noastre, ministrul Muncii Florin Manole a afirmat că speră se întâmple acest lucru.
”Cred şi sper că da, dar n-aş putea să anticipez, pentru că este totuşi o altă putere a statului român şi există o dinamică proprie, nu e în atribuţiile mele să mă amestec acolo. Sper însă că vom avea un aviz. Noi, ca minister, am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria şi deci cu premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv”, a afirmat ministrul Florin Manole.
El a precizat că nu ştie când va veni Guvernul în Parlament pentru a-şi asuma răspunderea pe acest proiect, pentru că totul depinde de avizele care trebuie obţinute pe documentul respectiv.
”Sper să venim cât mai repede în marja zilei limită de 28 noiembrie. Nu aş putea să anticipez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult şi de cum vom avea avizele, evident”, a declarat Manole.
Întrebat despre o eventuală vină în cazul în care România pierde suma de 231 de milioane de euro dacă proiectul nu este aprobat până la sfârşitul lunii, ministrul Muncii Florin Manole a răspuns: ”Este un eşec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greşit trebuie să îşi asume asta”.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament.
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparenţă decizională.
Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă.
Totodată, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.
În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.
România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, care ne poate costa pierderea a 231 de milioane de euro.
Magistraţii au susţinut, însă, în repetate rânduri, că jalonul a fost deja îndeplinit din 2024.
  • NFilip

    ”Este un eşec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greşit trebuie să îşi asume asta”.
    Adica trebuie sa raspunda PSD si PNL, care guverneaza impreuna din 2021, de cand a fost adoptat si PNRR, si nu au rezolvat problema pensiilor speciale nesimtite in 4 ani, cu Ciolacu, Grindeanu si Ciuca in frunte.

