Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost ”cât de loial s-a putut”, transmite News.ro.

Întrebat dacă magistraţii CSM ar putea da un aviz rapid pe noul proiect privind pensiile magistraţilor, astfel încât România să respecte termenul de 28 noiembrie din jalonul PNRR care aduce o finanţare de 231 milioane de euro ţării noastre, ministrul Muncii Florin Manole a afirmat că speră se întâmple acest lucru.

”Cred şi sper că da, dar n-aş putea să anticipez, pentru că este totuşi o altă putere a statului român şi există o dinamică proprie, nu e în atribuţiile mele să mă amestec acolo. Sper însă că vom avea un aviz. Noi, ca minister, am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria şi deci cu premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv”, a afirmat ministrul Florin Manole.

El a precizat că nu ştie când va veni Guvernul în Parlament pentru a-şi asuma răspunderea pe acest proiect, pentru că totul depinde de avizele care trebuie obţinute pe documentul respectiv.

”Sper să venim cât mai repede în marja zilei limită de 28 noiembrie. Nu aş putea să anticipez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult şi de cum vom avea avizele, evident”, a declarat Manole.

Întrebat despre o eventuală vină în cazul în care România pierde suma de 231 de milioane de euro dacă proiectul nu este aprobat până la sfârşitul lunii, ministrul Muncii Florin Manole a răspuns: ”Este un eşec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greşit trebuie să îşi asume asta”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament.