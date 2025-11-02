G4Media.ro
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026 / Ministrul Muncii: „Să avem…

lucratori, muncitori, straini, vietnamez, santier, constructii
Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026 / Ministrul Muncii: „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”

Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Comparativ cu anul 2025, când nivelul aprobat a fost de 100.000 de permise, se înregistrează o scădere de 10.000, transmite MEDIAFAX.

Prin această măsură, autorităţile îşi propun să acorde prioritate cetăţenilor români pentru anul următor, ținând cont de estimările privind evoluția pieței muncii și posibilele restructurări din sectorul bugetar.

„Având în vedere că în calcul pentru salariul minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Digi 24.

Patronatele au solicitat o creștere numărului de muncitori străini

Mediul de afaceri solicitase o creştere a contingentului până la 150.000 pentru 2026, dar propunerea a fost respinsă.

Blocul Național Sindical (BNS) a criticat poziția patronatelor la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

„Deși patronatele au insistat pe nevoia de a îngheța salariul minim susținând că situația economică este una defavorabilă și că este foarte greu să-și păstreze actualele locuri de muncă, 5 minute mai târziu la dezbaterea celui de-al doilea punct pe ordinea de zi, este vorba de reducerea contingentului de lucrători străini aduși din state terțe, patronatele au solicitat creșterea numărului de la 100 mii la 150 mii, deși propunerea Ministerului Muncii era de reducere la 75 mii. Argumentele patronatelor au fost că au o nevoie de forță de muncă ce nu poate fi acoperită de resursa de muncă existentă în România”, a transmis BNS într-un comunicat.

Ce decizii s-au luat la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social

Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat la Ministerul Muncii, a anunțat pe pagina sa de Facebook ce decizii s-au luat la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

  • Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, o măsură care vine în sprijinul celor care muncesc zi de zi.
  • Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor primi 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru a-și continua activitatea în condiții de stabilitate.
  • S-a decis și stabilirea contingentului de lucrători non-UE pentru 2026 la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul acesta.
  • Extinderea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă – „Activități de Asigurare și Reasigurare”

Discuții privind salariul minim

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că este „foarte probabil” ca salariul minim brut pe țară să rămână la nivelul actual și anul viitor.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Consultările privind salariul minim vor continua până la sfârșitul lunii noiembrie.


