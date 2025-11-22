Ascultă articolul

Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, medicul spunându-i că mai are mai puțin de un an de trăit, transmite agenția Mediafax.

Într-un articol publicat în revista The New Yorker, Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, în vârstă de 35 de ani, a scris că anul trecut a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutație rară cunoscută sub numele de Inversiunea 3, o anomalie genetică întâlnită în mai puțin de 2% din cazurile de LMA.

Medicii au descoperit cancerul la scurt timp după ce Schlossberg a născut-o pe fiica sa, în mai 2024.

„Nu am crezut – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine”, a scris Schlossberg. „Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam”.

În expunere, Schlossberg documentează procesul tratamentului epuizant, care a inclus mai multe runde de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la două studii clinice. Schlossberg a spus că în septembrie a fost diagnosticată și cu o formă de virus Epstein-Barr, care „mi-a distrus rinichii” și a trebuit să învețe să meargă din nou.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ține în viață poate un an”, a scris ea.

Schlossberg, jurnalistă de mediu, este a doua fiică a fostului ambasador american Caroline Kennedy și a designerului Edwin Schlossberg. Tatiana Schlossberg și soțul ei, George Moran, au un fiu de 3 ani și o fiică de 1 an.

Schlossberg a spus că frații ei – Rose, regizoare, și Jack, care la începutul acestei luni și-a anunțat candidatura pentru Congres – au ajutat-o să-și crească copiii și „m-au ținut de mână fără ezitare în timp ce sufeream, încercând să nu-și arate durerea și tristețea pentru a mă proteja de ele”.

Tatiana Schlossberg a descris parcurgerea tratamentului în timp ce vărul ei, Robert F. Kennedy Jr., a fost confirmat în funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, după ce „a candidat la președinție ca independent, dar mai ales ca o rușine pentru mine și restul familiei mele apropiate”.

Ea a spus că medicii de la NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, unde a fost tratată, nu știau dacă vor fi afectați după ce administrația Trump a retras finanțarea federală acordată Universității Columbia. „Dintr-o dată, sistemul de sănătate pe care mă bazam părea tensionat, instabil”, a scris Schlossberg. Ulterior, universitatea a încheiat un acord cu administrația Trump pentru a restabili finanțarea.

Tatiana Schlossberg a spus că regretă că a contribuit la istoria tragică a familiei sale, care include asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 și asasinarea unchiului său, fostul procuror general Robert F. Kennedy, în 1968.

„Toată viața mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună și o fiică bună, să o protejez pe mama mea și să nu o supăr sau să o enervez niciodată”, scrie ea. „Acum am adăugat o nouă tragedie în viața ei, în viața familiei noastre, și nu pot face nimic pentru a opri asta”.