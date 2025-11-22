Home » Articole » Călătorii care zboară spre China riscă să rămână fără bateriile externe dacă nu au pe ele marcajul CCC

22 nov. 2025
16452
Călătorii care zboară spre China riscă să rămână fără bateriile externe dacă nu au pe ele marcajul CCC
Sursa foto: Photo by Robert Torres on Unsplash
Călătorii care zboară spre China riscă să rămână fără bateriile externe dacă nu au pe ele marcajul CCC, transmite Mediafax. 

Aeroporturile chineze confiscă încărcătoarele fără certificare, iar turiștii au văzut tăvi întregi pline cu dispozitive confiscate.

Paul Goldsack a descoperit surpriza neplăcută la aeroporturile din Shanghai Pudong și Beijing Capital. La fiecare control de securitate, ofițerii verificau bateriile externe și căutau marcajul CCC – China Compulsory Certification. Fără această etichetă, încărcătorul este confiscat pe loc, fără discuții, scrie Express.

„La controlul de securitate, toate bateriile externe erau inspectate. În Shanghai, ofițerul de securitate s-a uitat la bateria mea externă, a arătat spre marcajul CCC și mi-a dat un semn de aprobare”, a povestit Paul.

El a văzut personal cum mai multe încărcătoare au fost confiscate de la alți pasageri, iar la fiecare punct de control erau tăvi pline cu baterii externe confiscate.

Restricția a intrat în vigoare în iunie 2025 și se aplică zborurilor interne din China. Majoritatea bateriilor externe vândute internațional nu au certificarea chineză necesară și vor fi confiscate la plecare. Bateriile externe nu trebuie să depășească 160 Wh și trebuie transportate doar în bagajul de mână, cu puterea și capacitatea clar vizibile.

„În prezent, este greu să cumpărați o baterie externă în Marea Britanie cu eticheta CCC. Amazon are câteva. Este mult mai ușor să cumpărați în China după sosire”, a explicat Paul.

Mai multe companii aeriene au introdus și restricții privind bateriile externe în timpul zborurilor, din cauza riscului de incendiu.

Vietnam Airlines, Vietjet Air și Emirates au interzis utilizarea acestor dispozitive, iar Cathay Pacific va introduce o interdicție similară din aprilie 2025.

Transportatorii taiwanezi EVA Air, UNI Air și Tigerair au interzis căștile Bluetooth, inclusiv Apple AirPods, în bagajele de cală, din aceleași motive legate de siguranța împotriva incendiilor.

Autoritatea aviatică din Noua Zeelandă a stabilit reglementări similare pentru AirPods și căștile wireless.

