Agentul de poliție Scott Thompson urmează să apară în fața instanței în urma coliziunii mortale cu Rachael Moore pe Sheil Road din Liverpool. Ofițerul a fost pus sub acuzare după ce o tânără a murit, fiind lovită de o autospecială marcată în Ajunul Crăciunului. Agentul Scott Thompson, în vârstă de 32 de ani, din cadrul poliției Merseyside, urmează să apară în fața instanței săptămâna viitoare, scrie The Telegraph.

Victima, Rachael Moore, în vârstă de 22 de ani, a fost lovită de mașina de poliție în timp ce se întorcea de la serviciu, unde lucra ca îngrijitoare. Accidentul s-a produs pe Sheil Road, în zona Kensington din Liverpool, puțin după ora 20:00, pe 24 decembrie 2022. Moore, fostă studentă la universitate în Liverpool, a fost declarată decedată la fața locului.

Polițistul se afla în misiune, răspunzând unui apel de urgență care nu avea legătură cu victimă, în momentul coliziunii.

Acuzația vine în urma unei investigații a Independent Office for Police Conduct (IOPC). Instituția a precizat că ancheta a fost declanșată după sesizarea obligatorie a poliției, deoarece vehiculul condus de agentul Thompson a fost implicat într-un accident mortal.

„Ofițerul, care răspundea la un apel de urgență, a intrat în coliziune cu Rachael Moore, în vârstă de 22 de ani, care, din nefericire, a fost declarată decedată la fața locului”, a transmis IOPC.

După consultări cu Crown Prosecution Service (CPS), procurorii au autorizat luna trecută inculparea polițistului.

Thompson este așteptat să se prezinte luni la Manchester Magistrates’ Court, fiind acuzat de ucidere din culpă prin conducere neglijentă.