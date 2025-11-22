Donează aici. Susține o presă liberă.
Blocul Național Sindical (BNS) anunță sâmbătă că Sindicatul Reparații Navale „Navrom” Galați va organiza luni, începând cu ora 07:00, o grevă de avertisment de două ore în incinta Navrom Shipyard SRL Galați. Revendicarea principală este reluarea negocierilor colective, transmite MEDIAFAX.
Măsura va viza sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat.
Revendicarea principală este reluarea imediată a negocierilor colective, conflictul colectiv de muncă fiind deja declanșat la nivelul companiei, potrivit comunicatului BNS.
La acțiunea de protest sunt așteptați să participe aproximativ 70 de membri de sindicat.
Blocul Național Sindical subliniază că greva de avertisment este un pas intermediar și nu afectează activitatea generală a șantierului.