Nicușor Dan: Salut declarația CSM că va aviza proiectul privind pensiile magistraților astfel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea în timp util. E un gest responsabil

Președintele Nicușor Dan a salutat, vineri, anunțul CSM că va da avizul pentru proiectul privind pensiile magistraților astfel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea în timp util.
„Vreau să salut declarația de ieri a CSM că va aviza, astfel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea în timp util. E un gest responsabil, pe care nu pot decât să-l salut”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a afirmat din nou că nu a spus niciodată că pensia magistraților ar trebui să fie 75% din salariu.
„Multă lume a spus că eu am spus 75%, eu n-am spus niciodată 75. Ce am spus că acea perioadă de tranziție nu trebuie să fie de mai mult de un an la un an și asta se traduce în 15, 16, 17 ani”, a precizat Nicușor Dan.
Președintele a salutat și anunțul Curții Constituționale, care a mutat pe 10 decembrie termenul de judecată pe sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende.
„Din nou este un gest responsabil al unei instituții a statului român. Când două părți au litigiu în fața unei instanței civile și fixează termen iunie 2026 și o parte spune: uitați e o urgență, când completul apreciază decalează acest termen”, a afirmat Nicușor Dan.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie.
N. Dan nu pierde nicio ocazie sa laude ticalosii speciali din magistratura, in frunte cu CSM-ul.
Si cu 70%, si cu 75% din ultimul venit net, tot pensii speciale nesimtite raman, iar perioada de 15 ani pana ajung la fel cu „muritorii de rand” e o bataie de joc.