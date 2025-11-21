Ministrul Educației despre refuzul unor primari de a deconta naveta profesorilor: Vom găsi o soluție pentru anul viitor

Ascultă articolul

Ministrul Educației Daniel David a fost întrebat de jurnaliștii de la Bihoreanul cum va dezvolta învățământul rural, în contextul în care, în prezent, multor profesori din județ nu li se decontează naveta. „Vom găsi o soluție pentru anul viitor, fie să anulăm prorogarea, fie să găsim un mecanism prin care primăriile să-și asume responsabilitățile stabilite prin lege”, a spus David la conferința de presă susținută la Oradea, joi, 20 noiembrie.

Amintim, Edupedu.ro a scris despre mai multe situații în care primarii refuză să plătească naveta profesorilor, invocând ordonanța de urgență trenuleț dată de Guvernul Ciolacu în decembrie 2024. Profesorii plătesc sute de lei pe lună pentru a ajunge la școală, din banii lor

Întrebat de jurnaliștii de la publicația Bihoreanul, cum va dezvolta învățământul rural,în contextul în care în județ primarii din aproximativ 20 de UAT-uri din județ refuză să le deconteze naveta cadrelor didactice, pe motiv că nu au bani, ministrul Educației a spus că va găsi o soluție pentru anul viitor și a recunoscut că este o situație nedreaptă pentru profesori.

„Știu, am primit și eu o mulțime de sesizări, am vorbit și cu premierul și am transmis primarilor că nu este o situație acceptabilă, nu se respectă normele pe care le avem. Încercăm să căutăm o soluție”, a răspuns Daniel David.

