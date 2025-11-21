Ministrul Educației despre refuzul unor primari de a deconta naveta profesorilor: Vom găsi o soluție pentru anul viitor

Donează aici. Susține o presă liberă.
Ministrul Educației Daniel David a fost întrebat de jurnaliștii de la Bihoreanul cum va dezvolta învățământul rural, în contextul în care, în prezent, multor profesori din județ nu li se decontează naveta. „Vom găsi o soluție pentru anul viitor, fie să anulăm prorogarea, fie să găsim un mecanism prin care primăriile să-și asume responsabilitățile stabilite prin lege”, a spus David la conferința de presă susținută la Oradea, joi, 20 noiembrie.
Întrebat de jurnaliștii de la publicația Bihoreanul, cum va dezvolta învățământul rural,în contextul în care în județ primarii din aproximativ 20 de UAT-uri din județ refuză să le deconteze naveta cadrelor didactice, pe motiv că nu au bani, ministrul Educației a spus că va găsi o soluție pentru anul viitor și a recunoscut că este o situație nedreaptă pentru profesori.
„Știu, am primit și eu o mulțime de sesizări, am vorbit și cu premierul și am transmis primarilor că nu este o situație acceptabilă, nu se respectă normele pe care le avem. Încercăm să căutăm o soluție”, a răspuns Daniel David.
