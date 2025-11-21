Ascultă articolul

Cartea „Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up: The Betrayal of Princess Diana” a lui Andy Webb, fost jurnalist al BBC, dezvăluie „amploarea înşelăciunii la care a fost victimă prinţesa şi disimularea de după interviu”. Publicarea sa vine într-un moment nepotrivit pentru BBC, care se află deja în mijlocul unei furtuni din cauza unui montaj înşelător al unui discurs al lui Donald Trump, transmite News.ro.

Andy Webb afirmă că gigantul britanic al audiovizualului public ştia că interviul cu Lady Di din 1995 fusese obţinut prin minciuni şi îl acuză că a ascuns acest lucru timp de peste douăzeci de ani.

O anchetă independentă comandată de grupul audiovizual britanic a confirmat în 2021 că fratelui prinţesei, Charles Spencer, i-au fost arătate documente false pentru a-l convinge să acorde acest interviu, considerat la momentul respectiv un mare succes pentru canalul de televiziune şi jurnalistul său, Martin Bashir.

În cadrul emisiunii „Panorama”, difuzată în 20 noiembrie 1995 şi urmărită de 22,8 milioane de telespectatori, prinţesa de Wales a rostit celebra frază: „Eram trei în această căsătorie”, o referire la Camilla Parker Bowles, care a devenit între timp soţia regelui Charles al III-lea.

În cartea sa, Andy Webb afirmă că anumite persoane din cadrul BBC ştiau, la patru luni după interviu, că Bashir falsificase documente, le arătase lui Charles Spencer şi minţise în legătură cu acest lucru. Însă nu au informat-o pe Diana, iar afacerea a rămas secretă timp de peste douăzeci de ani.

Aceste documente false o făceau pe prinţesă să creadă că membrii anturajului său o spionau şi erau în solda serviciilor de securitate, făcând-o să se teamă pentru viaţa sa, afirmă Webb.

Potrivit lui, fratele Dianei a văzut o legătură între atitudinea prinţesei după interviu şi moartea sa la Paris, doi ani mai târziu, într-un accident de maşină.

După acest interviu, „Diana s-a îndepărtat de persoanele din jurul ei, în special de secretarul ei personal”, a declarat Andy Webb într-un interviu acordat postului de televiziune ITV. „Nu avea nicio încredere” în poliţie şi „18 luni mai târziu s-a trezit într-un Mercedes cu un şofer beat”.