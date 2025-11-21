Premierul Poloniei acuză Rusia de „terorism de stat” după actele de sabotaj asupra unei căi ferate

Ascultă articolul

Donald Tusk, premierul Poloniei a declarat că acțiunile de sabotaj atribuite serviciilor de informații ruse au depășit „o linie critică”, calificându-le drept „terorism de stat”, anunță Reuters preluată de MEDIAFAX.

„Evenimentele recente nu lasă loc de iluzii, Rusia implementează o nouă fază a războiului hibrid care vizează destabilizarea țării noastre. Operațiunile de sabotaj, inspirate și organizate direct de serviciile Kremlinului timp de mai multe luni, au depășit recent o linie critică, putând fi vorbit acum despre terorism de stat”, a spus, Donald Tusk, vineri, în parlamentul de la Varșovia.

Duminică, o explozie a avariat liniile feroviare de pe traseul Varșovia–Lublin, incident caracterizat de Tusk drept „un act de sabotaj fără precedent”.

Autoritățile poloneze au identificat doi suspecți, cetățeni ucraineni care ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse. Aceștia au fugit în Belarus, Polonia cerând extrădare lor.

În contextul evenimentelor, Varșovia a închis consulatul Rusiei din Gdansk, ultimul încă funcțional în țară, și a mobilizat mii de soldați pentru protejarea infrastructurii critice.

Ca răspuns, Kremlinul a respins orice implicare în acțiuni, acuzând guvernul de la Varșovia de „rusofobie”.