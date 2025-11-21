Nicușor Dan, despre legăturile Potra-Georgescu: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat de la seara anulării alegerilor și zilele următoare, cât a stat domnul Potra în țară”

Ascultă articolul

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că are „informări despre tot ce s-a întâmplat de la seara anulării alegerilor și zilele următoare, cât a stat domnul Potra în țară”.

Președintele a fost întrebat dacă are informații despre legăturile dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat de la seara anulării alegerilor și zilele următoare, cât a stat domnul Potra în țară.

Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, să nu iasă instituțiile statului să iasă cu bucăți”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Străine franceze, a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Anchetatorii români i-au acuzat pe acești bărbați că au conspirat cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea unui proces în România, în timp ce procurorul general a declarat în interviuri acordate presei că se crede că Potra solicită azil în Rusia.

La începutul lunii octombrie, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.

Joi, 20 noiembrie, Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși în țară.

Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Horațiu Potra. Acesta poate contesta decizia în termen de 48 de ore.