Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, că edilul Sectorului 6 este „un om serios”, cu un program solid pentru București, și că are încredere că acesta poate pune „în practică, la nivelul întregului oraș”, modelul de regenerare urbană aplicat deja în sectorul pe care îl conduce. Șeful Guvernului a subliniat, în discursul său, că programul lui Ciucu pentru oraș este unul „serios și fundamentat”, diferit de promisiunile simplificate specifice campaniilor electorale.

„Prezentarea pe care a făcut-o îmi confirmă încă o dată că este un om serios. De obicei, în campanie, simplifici și te duci pe câteva teme care sună bine. Ciprian a venit însă cu un program serios, fundamentat”, a spus Bolojan.

Acesta a rememorat și o vizită pe care Ciprian Ciucu i-a făcut-o la Oradea, în ultimul său mandat de primar, precum și o vizită ulterioară în Sectorul 6, după câțiva ani, când a putut vedea rezultatele concrete ale administrației Ciucu.

„Am rămas plăcut surprins că a făcut lucruri într-o zonă mult mai complicată. Una este să fii primar într-un oraș cu 200.000 de locuitori, alta este să gestionezi sute de mii sau milioane de locuitori. Complexitatea problemelor este mult mai mare”, a arătat premierul, enumerând printre realizări bulevardele extinse, noile spații verzi și regenerarea cartierelor de blocuri.

Ilie Bolojan a insistat și pe ideea grijii pentru detalii în administrația locală, dând exemplu diferența dintre zone pietonale neîngrijite din Centrul Vechi al Bucureștiului și modul în care au fost realizate pavajele din Oradea, unde „nu îți intră tocul între pavele”, iar piatra este pusă „cum trebuie”, cu un sistem de chit care respectă dilatarea și contracția.

“Asta trebuie făcut peste tot. Vedem crăpături, vedem spărturi și nu ne dăm seama de ce nu arată bine: pentru că nu există atenție la detalii. Și am încredere că Ciprian poate să facă acest lucru”, a punctat el.

Premierul a vorbit și despre potențialul uriaș al Bucureștiului, pe care l-a descris drept „un oraș extraordinar”, care are nevoie de o administrație capabilă să elibereze energiile investitorilor și creativitatea bucureștenilor.

Ca exemple concrete, Bolojan a amintit zona Ateneului și a Palatului Regal, unde vede o viitoare parcare subterană și o mare zonă pietonală, dar și zona Romexpo, cu potențial de a deveni un important centru de afaceri, dacă este pusă cu adevărat în valoare printr-o regenerare urbană coordonată.

„Nu o primărie schimbă un oraș, ci oamenii și companiile. Primăria și guvernul creează condițiile pentru ca oamenii să schimbe, cu viteză mai mare, lucrurile – sau îi blochează și nu le creează condiții”, a conchis Ilie Bolojan, exprimându-și încrederea că Ciprian Ciucu poate fi primarul general care să pună în practică această viziune pentru București.

Material promovat de PNL București