21 nov. 2025
Administrația Trump planifică o extindere masivă a forajelor offshore de hidrocarburi
Sursa foto: Unsplash / Ben Wicks
Administrația lui Donald Trump a dezvăluit joi un plan pentru autorizarea forajelor de petrol și gaze pe milioane de kilometri pătrați în apele teritoriale americane, o măsură care ar putea duce la o extindere masivă a extracției de energii fosile, potrivit boursorama.com.

Acest plan confirmă decalajul tot mai mare între Statele Unite, care boicotează COP30 în Brazilia, și o mare parte din restul lumii, care încearcă să limiteze efectele schimbărilor climatice.

Proiectul prevede deschiderea a 34 de concesiuni pentru foraj în apele Golfului Mexic – pe care Trump îl numește Golful Americii -, în largul Californiei și de-a lungul coastei nordice a Alaskăi – într-o zonă virgină care nu a mai fost forată până acum.

În total, peste 500 de milioane de hectare ar fi accesibile industriei petroliere și gaziere, o suprafață echivalentă cu cea a Amazonului.

Cu acest plan, „garantăm că industria offshore americană rămâne puternică, că lucrătorii noștri rămân angajați și că națiunea noastră rămâne dominantă din punct de vedere energetic pentru deceniile următoare”, a afirmat ministrul american de interne, Doug Burgum, reproșând administrației Biden anterioare că a „frânat concesiunile petroliere și gaziere offshore”.

Chiar și sub Joe Biden, care stabilise obiective climatice ambițioase pentru Statele Unite și introdusese restricții privind forajul, producția americană de petrol a atins niveluri istorice.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump califică în mod regulat schimbările climatice drept „o înșelătorie”. El a desființat metodic politica de mediu a predecesorului său, s-a retras din Acordul de la Paris pentru limitarea încălzirii globale și insistă că vrea să foreze hidrocarburi în voie.

Proiectul dezvăluit joi riscă însă să se lovească de opoziții, printre care cea a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a denunțat imediat „planul idiot al lui Trump”.

„Această încercare iresponsabilă de a vinde litoralul nostru donatorilor săi din industria petrolieră este sortită eșecului”, a afirmat el într-un comunicat, în condițiile în care statul său interzice de mult timp noi foraje offshore.

„Vom folosi toate mijloacele de care dispunem pentru a ne proteja litoralul”, a promis el.

Statele turistice care mărginesc Golful Mexic, încă marcate de amintirea giganticei pete de petrol cauzate în 2010 de explozia platformei petroliere Deepwater Horizon, riscă, de asemenea, să se opună. Senatorul republican din Florida, Rick Scott, și-a exprimat, de exemplu, opoziția pe X.

