Începe COP30 la Belém, Brazilia, pe malul Amazonului. Moment decisiv pentru acțiunea climatică globală, cu presiune maximă după 2024, cel mai cald an din istorie, sau încă o rundă de promisiuni?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cea de-a 30-a conferință ONU privind clima, COP30 – eveniment ce va reuni lideri mondiali, oameni de știință, organizații neguvernamentale și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta acțiunile prioritare necesare combaterii schimbărilor climatice – se va desfășura între 6 și 21 noiembrie 2025, la Belém, Brazilia, alegere simbolică pentru pădurea amazoniană. Ediția din Brazilia are loc într-un moment critic pentru planeta aflată în plină criză climatică. Anul 2024 a fost cel mai cald din istoria măsurătorilor, iar valurile de căldură, seceta, incendiile și fenomenele meteorologice extreme afectează deja sănătatea, economiile și stabilitatea socială la nivel global. În acest context tensionat, conferința din Brazilia este privită ca un test major al capacității comunității internaționale de a transforma angajamentele climatice în acțiuni reale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De la Glasgow la Baku: trei ani de promisiuni și puține progrese

După momentul de speranță din 2021, la COP26 Glasgow, unde țările au promis accelerarea măsurilor pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C, următoarele summituri climatice au avansat lent și fragmentat, scrie într-o analiză infoclima.ro. La COP27, în Egipt, s-a creat Fondul pentru Pierderi și Daune, un mecanism esențial pentru țările vulnerabile. COP28, organizată în Emiratele Arabe Unite, a adus pentru prima dată ideea unei „tranziții de la combustibilii fosili”, fără a stabili însă un calendar clar. COP29, la Baku, a stabilit un nou obiectiv de finanțare climatică de cel puțin 300 miliarde USD/an până în 2035, dar fără mecanisme concrete de implementare.

Așa cum arată analiza, aceste conferințe au reflectat mai degrabă tensiunile geopolitice, dependența economică de energie fosilă și declinul democrațiilor, decât un consens global pentru acțiune rapidă.

Brazilia – simbolul paradoxului climatic

Ediția din 2025 are loc în Brazilia, custodele Pădurii Amazoniene, unul dintre principalii regulatori climatici ai planetei. Sub președintele Lula, defrișările s-au redus la cel mai mic nivel din ultimul deceniu, iar țara a revenit în jocul diplomatic al protecției mediului. Cu toate acestea, chiar în Belém, orașul gazdă al COP30, autoritățile au autorizat anterior tăieri de vegetație pentru infrastructura necesară summitului, alimentând criticile ONG-urilor și scoțând la lumină contradicțiile dintre discurs și realitate.

Brazilia trebuie să arate, în fața lumii, că poate conduce prin consecvență, nu doar prin simboluri.

Mizele COP30

Summitul din Amazon va fi primul care are loc după Global Stocktake, evaluarea colectivă a progresului global care a confirmat că lumea nu este pe traiectoria de sub 1,5°C. În consecință, COP30 devine un punct de cotitură pentru trei teme majore:

Actualizarea NDC-urilor (contribuții naționale determinate) pentru 2035

Doar 64 de state semnatare ale Acordului de la Paris (din 190 de părți) și-au transmis noile planuri la începutul lunii noiembrie 2025, acoperind mai puțin de o treime din emisiile globale. Ambiția trebuie să crească.

Finanțarea climatică globală

Țările sărace cer granturi reale, nu doar împrumuturi, iar noul obiectiv de finanțare (NCQG) de 300 miliarde USD/an trebuie completat cu reguli clare, echitabile.

Tranziția de la combustibilii fosili

Presiunea publică este imensă pentru stabilirea unui calendar global de eliminare a cărbunelui, petrolului și gazului. Rezistența economică a multor state rămâne însă puternică.

Ce putem aștepta realist? Moment de clarificare sau nou început al stagnării?

Analiza Infoclima.ro arată că așteptările pentru COP30 sunt moderate. Este probabil să vedem clarificări pe finanțarea climatică și pe raportarea angajamentelor, progrese tehnice pe piețele de carbon și actualizări ale planurilor naționale (NDC). Este puțin probabil să asistăm însă la un calendar global de eliminare a combustibililor fosili, angajamente majore asumate de marile economii, finanțare climatică solidă și garantată pe termen lung.

Pentru UE, COP30 este un test al coerenței între retorica ambițioasă și presiunile interne. Pentru Brazilia, este testul credibilității sale climatice. Pentru Sudul Global, este momentul în care se negociază echitatea.

Însă, după cotitura din 2024, lumea nu mai are luxul promisiunilor vagi. COP30 poate deveni fie momentul în care procesul climatic global își recâștigă credibilitatea, fie încă o conferință marcată de declarații frumoase, dar fără consecințe. Așa cum conchide Infoclima.ro, „Belém ar putea rămâne în istorie fie ca un moment de clarificare, fie ca o nouă rundă de promisiuni fără rezultate.”