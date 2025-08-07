Preşedintele austriac renunţă să participe la COP30, din cauza preţului cazării la hotel / „Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite” într-o Austrie în austeritate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară joi AFP că nu va participa la COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza ”costurilor excepţional de mari din acest an”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei” Austriei, declară şeful statului austriac într-un comunicat, în urma unei inflaţii a preţurilor în oraşul amazonian Belem.

Austria aplică în prezent o politică de austeritate care afectează toate instituţiile, din cauza unui deficit public considerat excesiv de către Uniunea Europeană (UE), din care face parte.

”Consolidarea noastră bugetară cere tăieri financiare şi o disciplină” împărtăşită, adaugă preşedintele autriac, subliniind importanţa COP şi urând ”tot succesul posibil” Braziliei.

La începutul lui iulie, el declara că ”ezită să meargă” la Belem şi ironiza că ar putea fi acuzat că ”a trebuit să doarmă afară”, ”dacă infrastructile sunt insuficiente”.

Săptămâna trecută, ţara gazdă a COP a exclus să schimbe locul reuniunii, după ce unii dintre participanţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de preţul cazării.

1.000 $ PE NOAPTE ÎN HOTELURILE DIN BELEM

Belem are 1,3 milioane de locuitori, iar ofertele hoteliere pot depăşi 1.000 de dolari pe noapte.

COP30 a denunţat ”abuzuri” în acest sector.

Însă preşedintele COP30 André Correa do Lago a răspuns că ”cei care se fac auziţi sunt ţări care fac parte din grupurile insulelor mici, relativ mai puţin dezvoltate sau africane”.

În pofida faptului că afişează un deficit, Austria se află între ţările bogate ale lumii, un stat european cu 9,2 milioane de locuitori, unul dintre puţinele care au ales un ecologist.

O nouă reuniune a organizatorilor COP este prevăzută luni, în vederea continuării unui dialog cu privire la probleme precum cazarea.

Brazilia se aşteaptă să primească 50.000 de persoane la acest summit şi anunţă că a identificat locuri de cazare pentru 53.000 de persoane la Belem.