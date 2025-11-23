Ciprian Ciucu susține că PNL nu mai „coafează realitatea” în sondaje, după venirea lui Ilie Bolojan: „Hai să nu mai cumpărăm protecție”

Donează aici. Susține o presă liberă.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că sondajul la care s-a referit Vlad Voiculescu nu este comandat de partid și că PNL nu mai folosește „practici din trecut”, notează Mediafax.
„Acest sondaj la care face referire Vlad Voiculescu nu este un sondaj comandat de Partidul Național Liberal. Este un sondaj independent. Nu este sondajul nostru”, a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei.
Ciucu a explicat, la „The News Man Romania”, că PNL a schimbat abordarea în privința sondajelor. „A venit Ilie Bolojan în fruntea partidului prin ianuarie și a zis: hai să nu mai cumpărăm protecție, hai să nu mai facem greșelile din trecut, noi nu dăm sondaje măsluite. Noi nu ne mai coafăm realitatea”, a povestit candidatul liberal.
Ciucu a făcut distincție între sondajele asumate și cele „plătite”.
„Sunt două tipuri de sondaje: unele care sunt plătite nu știu de cine, și unele care sunt asumate. Noi am avut sondaje asumate la comandă PNL”, a explicat candidatul.
„Pe sondajele acestea, întotdeauna a fost o diferență între mine și domnul Băluță, care eram pe primul loc în marja de eroare, și ceilalți competitori”, a adăugat Ciucu.
Candidatul PNL a criticat modul în care USR gestionează propriile cercetări sociologice. „USR-ul are propria cercetare sociologică, din câte știu, și nu o face publică. Membrii lor nu o cunosc și nu o știu, pentru că se ține secret”, a declarat Ciucu.
Ciucu a insistat că PNL a renunțat la practicile din trecut. „Nouă ne-ar fi și rușine cumva să venim cu sondaje false. Știu că partidul nostru a greșit în trecut și, tocmai pentru a recâștiga pe termen lung credibilitatea oamenilor, nu ne asumăm astfel de practici și nu coafăm sondaje”, a conchis candidatul liberal la Primăria Capitalei.
Consilierul prezidențial Vlad Voiculescu, recent numit în echipa președintelui Nicușor Dan, a lansat un atac la adresa institutului de sondare INSCOP și a PNL, după publicarea celui mai nou sondaj privind cursa pentru Primăria Capitalei.
Într-o postare pe rețelele sociale, Voiculescu a acuzat că „INSCOP livrează pentru PNL” și că liberalul Ciprian Ciucu folosește „sondaje otrăvite” pentru a influența votul bucureștenilor.
Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a răspuns controverselor stârnite de sondajul pentru Primăria Capitalei îndemnând toate partidele și toți candidații – „inclusiv cei care se victimizează aiurea” – să publice transparent, în numele democrației și al respectului față de cetățeni, toate sondajele interne reale comandate în ultimele trei săptămâni din bani publici.
