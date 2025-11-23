CFR Cluj învinge liderul Superligii, Rapid Bucureşti, scor 3-0

Ascultă articolul

Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii, transmite News.ro.

În Gruia, clujenii au pus presiune pe poarta lui Aioani încă din startul meciului şi portarul giuleştenilor a intervenit la Louis Munteanu (min. 5) şi la Korenica (min. 12). Replica bucureştenilor a venit în minutul 34, când Petrila a şutat şi Sinyan a respins din faţa porţii goale. După reluare, în minutul 48, Andrei Cordea a deschis scorul pentru CFR, iar oaspeţii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Christensen, din minutul 52. Louis Munteanu l-a întins pe Aioani, în minutul 63, însă portarul rapidist a respins in extremis, pentru ca în minutul 71 Cordea să reuşească dubla după ce a profitat de o respingere greşită a goalkeeperului oaspeţilor. Korenica a înscris şi el, în minutul 77, şi CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid.

Giuleştenii rămân pe primul loc, cu 35 de puncte, dar pot fi întrecuţi de FC Botoşani, după meciul acesteia cu Dinamo, de luni seara. CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11.

CFR CLUJ: Hindrich – V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu (Fică 81), Djokovic, Tidiane Keita (Perianu 81) – Cordea (Şfaiţ 87), L. Munteanu (Slimani 88), Korenica (Deac 90+2). ANTRENOR: Daniel Pancu

RAPID: Aioani – Onea, Kramer, D. Ciobotariu, Braun (Micovschi 82) – Vulturar (R. Pop 74), Kader Keita (Koljic 66), T. Christensen – Al. Dobre, Baroan (Jambor 75), Petrila (Hromada 75). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: T. Keita 29, Korenica 39, Daniel Pancu 62 / K. Keita 23

Arbitri: Florin Andrei – Mihai Marica, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Sebastian Gheorghe