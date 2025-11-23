Home » Analize » Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri lucrurile vor fi bine

Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri lucrurile vor fi bine

23 nov. 2025
2075
Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri lucrurile vor fi bine
sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin, transmite News.ro.

Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că actuala campanie ar trebui axată pe ceea ce vrea să facă fiecare candidat şi mai puţin pe atacuri, dar că inevitabil apar şi dispute politice.

”Dacă predomină atacurile, dacă predomină înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câştiga alegerile, lucrurile vor fi bine”, a precizat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

El a declarat că şi-ar dori ca aceste atacuri să fie cât mai puţine în competiţia pentru Primăria Capitalei.

”Vă rog să vă gândiţi că uneori când eşti pus în situaţii delicate, ne vedem la masă, stabilim anumite lucruri şi ceea ce stabilim nu mai este apoi valabil. Seara eşti făcut praf la o televiziune şi a doua zi te întâlneşti cu aceiaşi oameni care se comportă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ori acest tip de comportament nu este de natură a crea nici încredere în lumea politică, nici masă critică pentru a face ca lucrurile să se întâmple, dar nici să ne recâştigăm încrederea între cetăţeni şi cei din lumea politică”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

El a îndemnat la un comportament responsabil şi raţional, iar ”partea de atacuri sau de critici să fie într-o limită a normalităţii şi a bunului simţ”.

Alegerile pentru Primăria Bucureşti vor avea loc în 7 decembrie.

Partidele din coaliţie au candidaţi înscrişi în cursă – Ciprian Ciucu de la PNL, Daniel Băluţă de la PSD şi Cătălin Drulă de la USR.

Comentarii
  • Baliza

    Da, Bolojane, partenerii voștri de coaliție pesedeu sunt și la guvernare și în opoziție.

    Dar nu era greu de anticipat, că s-au mai comportat la fel de mizerabil de-a lungul timpului. Și-atunci, de ce ești mirat? Și care este răspunsut tău, le spui „să le fie rușine obrazului”?

    Să nu faci cumva așa ceva, că-i emoționezi prea tare pe pesediști!

    Voi, peneleu, înjurați în continuare pe Drulă și USR. Așa sprijiniți candidatul pesedeu.

