Italia câștigă al treilea an consecutiv Cupa Davis

Italia a cucerit pentru al treilea an consecutiv Cupa Davis, devenind prima echipă care reușește această performanță în era de după Challenge Round (începând din 1972). Echipa condusă de Filippo Volandri s-a impus cu 2-0 în finala disputată duminică, la Bologna, în fața Spaniei, transmite Mediafax.

Matteo Berrettini a adus primul punct al gazdelor, învingându-l pe Pablo Carreno Busta cu 6-3, 6-4, după un meci controlat de la un capăt la altul.

Punctul decisiv a fost obținut de Flavio Cobolli, care a revenit spectaculos după un start slab și l-a învins pe Jaume Munar cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, într-un meci de peste două ore. Cobolli fusese protagonist și în sferturi și în semifinale, aducând de fiecare dată punctul al doilea pentru Italia.

Performanța Italiei este cu atât mai notabilă cu cât echipa a câștigat turneul fără cei doi jucători de top ai lotului, Jannik Sinner și Lorenzo Musetti, ambii absenți la Bologna.

Este, totodată, pentru prima oară când Italia își adjudecă trofeul în fața propriilor suporteri, după titlurile din 2023 și 2024 câștigate la Malaga.

Italia devine astfel a treia țară care câștigă în același an atât Cupa Davis, cât și Billie Jean King Cup, performanță reușită anterior doar de SUA și Australia.