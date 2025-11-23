Plan roșu de intervenție activat în Brăila după ce un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat

Ascultă articolul

Un autobuz cu 24 de persoane s-a răsturnat pe Calea Galați din municipiul Brăila. A fost activat Planul roșu de intervenție, transmite Mediafax.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ASAS și o ambulanță SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimelor.

Potrivit ultimelor informații comunicate, în autobuz se aflau 24 de persoane. Toate au fost evacuate din vehicul.

Până în acest moment, patru persoane necesită îngrijiri medicale.

Autoritățile urmează să comunice detalii suplimentare despre starea victimelor și circumstanțele în care s-a produs accidentul.