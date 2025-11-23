Home » Analize » Europa îl invită pe Vladimir Putin înapoi în G8, în cadrul unui posibil acord pentru încheierea războiului

Europa îl invită pe Vladimir Putin înapoi în G8, în cadrul unui posibil acord pentru încheierea războiului

23 nov. 2025
2366
Europa îl invită pe Vladimir Putin înapoi în G8, în cadrul unui posibil acord pentru încheierea războiului
Sursa foto: Olga MALTSEVA / AFP
Ascultă articolul

Europa își arată disponibilitatea de a-l reprimi pe Vladimir Putin în G8, ca parte a unui cadru de pace menit să încheie războiul din Ucraina, transmite Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Europa a făcut un pas diplomatic important, propunând ca președintele rus Vladimir Putin să fie primit din nou în G8, ca parte a unui amplu acord de pace destinat să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit The Express. Oferta, prezentată în timpul discuțiilor de duminică de la Geneva, marchează o inversare semnificativă față de excluderea Rusiei din 2017, în urma anexării Crimeei, și se aliniază cu o serie de concesii incluse într-o contrapropunere europeană la proiectul de acord americano-rus de săptămâna trecută.

Concesii europene și reacții americane

Planul, redactat cu implicarea britanică, sugerează că Rusia ar fi „reintegrată progresiv în economia globală”, o schimbare lăudată de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Președintele american Donald Trump a criticat „zero recunoștință” din partea Ucrainei pentru sprijinul american, determinându-l pe președintele Volodimir Zelenski să își reafirme public aprecierea pentru ajutorul militar oferit de Statele Unite.

Limitări militare și dinamica negocierilor

Contrapropunerea Europei recomandă limitarea forțelor armate ucrainene la 800.000 de militari, în contrast cu plafonul de 600.000 propus de Trump și mult peste cererile anterioare ale Rusiei pentru o armată ucraineană mult redusă. Propunerea reflectă încercarea Europei de a obține termeni mai favorabili pentru Kiev, în timp ce abordează preocupările privind echilibrul geopolitic după proiectul considerat mai favorabil Kremlinului.

Reacții politice dure din partea parlamentarilor europeni

Patruzeci și șapte de parlamentari din mai multe state europene l-au avertizat pe Trump că acceptarea cerințelor Rusiei ar fi „condamnabilă din punct de vedere moral” și periculoasă pentru stabilitatea globală. Scrisoarea lor a subliniat că orice formă de conciliere față de Moscova ar submina dreptul internațional, ar pune în pericol națiunile democratice și ar încuraja regimurile autoritare care urmăresc îndeaproape evoluțiile conflictului.

Articolul continuă mai jos

Comentarii

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”