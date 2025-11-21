Donează aici. Susține o presă liberă.
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă, vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american, transmite News.ro.
Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin.
”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declaart liderul de la Kremlin.
Putin amenință, dar de cucerit va cuceri cazanul.
Mai mult decât? Oricum primește teritoriu pe care nici nu l-a cucerit. Hitler 2