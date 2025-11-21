Ascultă articolul

Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă, vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin.

”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declaart liderul de la Kremlin.