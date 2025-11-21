Home » Analize » Trump dă Ucrainei termen limită pentru acceptarea panului american: Thanksgiving, joi, 27 noiembrie / „Joi este, credem noi, un moment adecvat”

Trump dă Ucrainei termen limită pentru acceptarea panului american: Thanksgiving, joi, 27 noiembrie / „Joi este, credem noi, un moment adecvat”

21 nov. 2025
Trump dă Ucrainei termen limită pentru acceptarea panului american: Thanksgiving, joi, 27 noiembrie / „Joi este, credem noi, un moment adecvat”
Foto: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia
Preşedintele american Donald Trump apreciază într-un interviu acordat joi Fox News Radio că ziua sărbătorii Thanksgiving – joi, 27 noiembrie – este un termen limită ”adecvat” ca Ucraina să dea undă verde planului american de soluţionare a conflictului din Ucraina, transmite News.ro.

”Eu am avut multe termene-limită, iar atunci când lucrurile merg bine tendinţa este ca ele să fie amânate. Dar joi este, credem noi, un moment adecvat”, a declarat preşedintele american postului Fox News Radio.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri pe X că i-a transmis vicepreşedintelui american J. D, Vance, într-o convorbire la telefon, că el ”continuă să respecte” voinţa lui Donald Trump de a pune capă invaziei ruse printr-un plan pe care Kievul priveşte cu îngrijorare.

”Ucraina a respectat mereu şi continuă să respecte voinţa preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt băii de sânge, iar noi considerăm fiecare propunere realistă în mod pozitiv”, a anunţat el pe telegram, la puţin timp după ce a respins planul american într-un discus adresat naţiunii, în care a dat asigurări că nu-şi va ”trăda” ţara.

”Am discutat aproape o oră cu vicepreşedintele american JD Vance şi scretarul Armatei (americane) Dan Driscoll”, a anunţat el pe X.

”Am reuşit să acoperim o mulţime de detalii ale propunerilor părţii americane în vederea încheierii războiului şi acţionăm pentru a face ca drumul înainte să fie demn şi cu adevărat eficient în vederea ajungerii la o pace durabilă”, scrie el.

”Sunt recunoascător pentru atenţia şi voinţa de colabora cu noi şi partenerii noştri”, scrie el.

”Am convenit să cooperăm cu Statele Unite şi Europa la nivel de consilieri ai securităţii naţionale pentru a face calea păcii cu adevărat realizabilă”, anunţă Zelenski.

”Ucraina a respectat mereu şi continuă să respecte dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt băii de sânge şi primin favorabil orice propunere realistă”, adaufă preşedintele ucrainean.

”Am convenit să menţinem un contact permanent, iar echipele noastre sunt pregătite să lucreze 27 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână”. Mulţumesc”, conchide el pe X.

  • Viorel_Minculescu

    UE trebuie să trimită armele produse in UE de acum înainte către Ucraina, trebuie să înceapă masiv producția de arme, poate chiar să treacă pe economie de război pentru asta, ultimatumul lui Krasnov și Putin trebuie ignorat.

