Un studiu arată că până la 50.000 de asistente medicale ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând sistemul în cea mai mare criză a forței de muncă din istorie, anunță Mediafax.

Premierul Keir Starmer a promis că va reduce migrația netă, cu planuri de a-i obliga pe migranți să aștepte până la 10 ani pentru a solicita stabilirea în Regatul Unit, în loc să obțină automat statutul de rezident permanent după cinci ani.

Măsurile, care includ și planuri de ridicare a cerințelor de competență pentru lucrătorii străini la nivel de diplomă și de ridicare a standardelor de limba engleză necesare pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt văzute ca o încercare de a combate ascensiunea partidului Reform UK al lui Nigel Farage. O consultare publică cu privire la planuri este așteptată în curând, au declarat surse.

Liderii din domeniul asistenței medicale au declarat pentru The Guardian că planurile sunt „imorale” și că îi tratează pe migranții cu înaltă calificare drept „mingi de fotbal politice”. Aceștia au spus că un exod în masă al asistentelor medicale ar amenința siguranța pacienților și ar deraia eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Conform propunerilor, lucrătorii migranți din fiecare sector al economiei ar fi afectați. Cu toate acestea, cel mai grav impact ar fi asupra sistemului de sănătate, care deja se confruntă cu presiunea creșterii cererii de îngrijire din cauza lipsei de personal.

În cadrul unui studiu realizat de Royal College of Nursing (RCN), în cadrul căruia s-au chestionat peste 5.000 de membri ai personalului medical migrant, 60% dintre cei care nu au permisul de ședere pe termen nelimitat (ILR) au afirmat că decizia de a prelungi perioada de calificare ar afecta „foarte probabil” decizia lor de a rămâne în Regatul Unit.

Comparativ cu numărul de asistenți medicali migranți care dețin în prezent vize de intrare, acest lucru ar putea însemna că până la 46.000 de asistenți medicali migranți ar putea fi expuși riscului de a părăsi Regatul Unit .

Propunerile au creat o profundă neliniște în rândul personalului medical migrant, 53 % dintre aceștia fiind extrem de îngrijorați de impactul asupra securității lor financiare, 52 % fiind extrem de îngrijorați de impactul asupra vieții lor familiale, iar alți 49 % fiind extrem de îngrijorați de impactul asupra carierei lor.

”În timpul pandemiei de COVID, eram necesari”

Cercetarea a mai relevat că propunerile ar putea afecta grav numărul de asistenți medicali cu studii internaționale care vin în Marea Britanie, doar 11% dintre respondenți afirmând că ar fi venit în Marea Britanie dacă perioada de stabilire inițială ar fi fost de 10 ani.

De asemenea, acest lucru survine în contextul în care numărul studenților autohtoni care aleg să studieze asistența medicală continuă să scadă, cererile acceptate înregistrând o scădere de 22,4% față de 2021.

Ca răspuns la cercetare, o asistentă medicală din Nigeria a declarat: „În timpul pandemiei de COVID, eram necesari și existau o mulțime de stimulente pentru a ne aduce din întreaga lume să venim să ajutăm NHS. Ne-am lăsat în urmă familiile și persoanele dragi. Aceste propuneri dezvăluie o profundă nerecunoștință față de cei care s-au ridicat la rangul de eroi.”