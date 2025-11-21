Donează aici. Susține o presă liberă.
Csikszereda a obținut o victorie importantă în fața Unirii Slobozia, scor 2-1, în prima partidă a rundei cu numărul 17 din Superliga României la fotbal, disputată vineri seară, la Miercurea Ciuc, anunță Mediafax.
Meciul a oferit momente memorabile, inclusiv un gol marcat din propria jumătate de Vlad Pop (’62), unul dintre cele mai rare reușite văzute în fotbalul românesc.
Anderson Ceara a deschis scorul pentru gazde în minutul 49, cu un șut din marginea careului direct în vinclu, iar Eppel a stabilit scorul final în minutul 75, după o pasă precisă a lui Paszka.
Ceața densă a complicat jocul, reducând vizibilitatea și făcând posesia mingii o provocare pentru ambele echipe.
În ciuda golului spectaculos al Sloboziei, echipa lui Prepeliță a suferit al șaselea eșec consecutiv în campionat.
În urma victoriei, Csikszereda urcă pe locul 13 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, cu 18 puncte.
Clasament Superliga: