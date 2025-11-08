Dinamo învinge clar Csikszereda, scor 4-0, și urcă momentan pe locul trei

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte, transmite News.ro.

Au marcat: Karamoko ’19 (penalti), ’50, Musi ’60 şi Soro ’83.

Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.

Meciul a început cu o mică întârziere din cauza problemelor tehnice legate de brigada de arbitri.

Dinamo: A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Armstrong ’65) – Gnahore, Mărginean (Kyriakou ’53), Cîrjan (Mihai ’65) – Soro, M. Karamoko (Perica ’72), Musi (Milanov ’72). Antrenor Zeljko Kopic

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos (Bodo ’63), Veres (Szilagyi ’76), Jebari (Anderson ’46), Szabo (Dusinszki ’63) – Eppel (Szalay ’69). Antrenor Robert Ilyes

Cartonaşe galbene: Mărginean ’39, Opruţ ’63 / Jebari ’30, Szabo ’47

Arbitri: Iuliana Demetrescu – Romică Bîrdeş, Mihaela Ţepuşă – Ana Maria Terteleac

Camera VAR: Claudiu Marcu, Nicuşor Viorel Flueran

Observatori: Liviu Ciubotariu, Marcel Vasile