G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dinamo învinge clar Csikszereda, scor 4-0, și urcă momentan pe locul trei

dinamo bucuresti fotbal
sursa foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Dinamo învinge clar Csikszereda, scor 4-0, și urcă momentan pe locul trei

Articole8 Noi • 72 vizualizări 0 comentarii

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Au marcat: Karamoko ’19 (penalti), ’50, Musi ’60 şi Soro ’83.

Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.

Meciul a început cu o mică întârziere din cauza problemelor tehnice legate de brigada de arbitri.

Dinamo: A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Armstrong ’65) – Gnahore, Mărginean (Kyriakou ’53), Cîrjan (Mihai ’65) – Soro, M. Karamoko (Perica ’72), Musi (Milanov ’72). Antrenor Zeljko Kopic

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos (Bodo ’63), Veres (Szilagyi ’76), Jebari (Anderson ’46), Szabo (Dusinszki ’63) – Eppel (Szalay ’69). Antrenor Robert Ilyes

Cartonaşe galbene: Mărginean ’39, Opruţ ’63 / Jebari ’30, Szabo ’47

Arbitri: Iuliana Demetrescu – Romică Bîrdeş, Mihaela Ţepuşă – Ana Maria Terteleac

Camera VAR: Claudiu Marcu, Nicuşor Viorel Flueran

Observatori: Liviu Ciubotariu, Marcel Vasile

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Federaţia irlandeză de fotbal va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile europene

Articole8 Noi • 252 vizualizări
0 comentarii

Joey Barton, găsit vinovat pentru trimiterea de mesaje online jignitoare menite să provoace suferință și anxietate

Articole8 Noi • 790 vizualizări
0 comentarii

FC Botoșani rămâne lider în Liga 1 / Victorie lejeră cu FC Hermannstadt: 2-0

Articole27 Oct • 212 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.