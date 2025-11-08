G4Media.ro
Liga Campionilor la handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie la scor în deplasarea…

csm-bucuresti-handbal-feminin
sursa foto: Facebook / CSM Bucuresti

Liga Campionilor la handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie la scor în deplasarea din Norvegia cu Sola HK

Sportz8 Noi • 209 vizualizări 0 comentarii

Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a. Echipa a fost condusă de Iulia Curea, numită antrenor principal interimar după demiterea lui Adrian Vasile, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Principalele marcatoare ale partidei au fost Henriksen 5 goluri, Knutsen 5, pentru formaţia norvegiană, respectiv Omoregie 6, pentru CSM Bucureşti.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Krim Ljubljana – Odense 30-38, celelalte dispute fiind programate între Brest Bretagne Handball – FTC Budapesta şi Ikast Handball – HC Podravka.

După şapte, CSM Bucureşti urcă temporar pe locul 4, cu 6 puncte.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana şi 30-36 cu Odense.

CSM Bucureşti va juca meciul următor pe teren propriu, returul cu Sola HK, în 15 noiembrie, ultima partidă din acest an. Liga Campionilor se întrerupe până în 10 ianuarie, pentru disputarea Campionatului Mondial.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

