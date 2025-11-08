Peste 200 de persoane, inculpate în Tanzania pentru „trădare”

Peste 200 de persoane au fost inculpate pentru ”trădare” în Tanzania, în legătură cu manifestaţiile reprimate dur care au marcat recentele alegeri, au indicat sâmbătă surse judiciare pentru AFP, citată de Agerpres.

Vineri, sute de persoane au fost prezentate la tribunalul din capitala economică Dar-es-Salaam.

Avocatul Peter Kibatala a declarat vineri seară, în faţa tribunalului, că peste 250 de persoane au fost inculpate pentru ”trădare” şi ”complot în vederea comiterii unei trădări”, în trei dosare distincte.

Potrivit actelor de acuzare consultate de AFP, majoritatea inculpaţilor sunt acuzaţi că, pe 29 octombrie, ziua scrutinului, au vrut să ”împiedice alegerile (prezidenţiale şi legislative) din 2025, în scopul intimidării puterii executive”.

Sâmbătă, principalul partid de opoziţie, Chadema, a anunţat că secretarul său general adjunct, Amani Golugwa, fusese arestat de poliţie la Arusha, în nord-estul ţării.

”Arestarea secretarului general adjunct în seamnă că doar trei din cei mai înalţi şase demnitari ai partidului sunt încă în libertate”, a subliniat Chadema într-un comunicat publicat pe platforma X.

Mişcarea de contestare care a izbucnit spontan în ziua scrutinului şi a continuat timp de câteva zile a fost reprimată cu o mare violenţă. Chadema a evocat cel puţin 800 de morţi.

Oficial, preşedinta Samia Suluhu Hassan a câştigat cu 98% scrutinul prezidenţial, de la care principalii săi doi rivali fuseseră excluşi. Observatorii străini au pus sub semnul întrebării credibilitatea scrutinului, calificat de Chadema drept o ”parodie a democraţiei”.

Autorităţile tanzaniene au refuzat până acum să comunice vreun bilanţ, limitându-se la a menţiona ”vieţi pierdute”. Deşi autorităţile au blocat internetul cinci zile, apoi au încercat să împiedice publicarea de fotografii şi video-uri ale victimelor reprimării, acestea au început să apară pe reţelele sociale la începutul săptămânii.