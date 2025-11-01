VIDEO Samia Suluhu Hassan a câștigat alegerile din Tanzania cu 98% din voturi, în timp ce sute de persoane sunt date dispărute după tulburările stradale din ultimele zile / Partidul Samiei a dominat politica țării și nu a pierdut niciodată alegerile de la independență

G4Media.ro
Președinta Samia Suluhu Hassan a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Tanzania, asigurându-și un nou mandat în contextul unor zile de tulburări în întreaga țară, relatează BBC. Potrivit comisiei electorale, Samia a obținut 98% din voturi, câștigând aproape toate cele 32 de milioane de voturi exprimate în alegerile de miercuri.

Observatorii internaționali și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență și la tulburările generalizate care, potrivit rapoartelor, au provocat moartea a sute de persoane și rănirea altor sute.

Întreruperea accesului la internet la nivel național îngreunează verificarea numărului victimelor. Guvernul a încercat să minimizeze amploarea violențelor, iar autoritățile au prelungit starea de urgență în încercarea de a potoli tulburările.

„Anunț că Samia Suluhu Hassan este câștigătoarea alegerilor prezidențiale din partea partidului Chama Cha Mapinduzi (CCM)”, a declarat Jacobs Mwambegele, șeful comisiei electorale, în timpul anunțării rezultatelor, sâmbătă dimineața.

Samia a obținut aproximativ 31,9 milioane de voturi, sau 97,66% din total, cu o participare la vot de aproape 87% din cei 37,6 milioane de alegători înregistrați în țară, a declarat șeful electoral.

În arhipelagul semi-autonom Zanzibar din Tanzania, care își alege propriul guvern și lider, Hussein Mwinyi, președintele în exercițiu al CCM, a câștigat cu aproape 80% din voturi. Opoziția din Zanzibar a declarat că au avut loc „fraude masive”, a raportat agenția de știri AP.

Protestele în Tanzania au continuat și vineri, când demonstranții din orașul portuar Dar es Salaam și din alte orașe au ieșit în stradă, rupând afișele Samiei și atacând poliția și secțiile de votare, în ciuda avertismentelor șefului armatei de a pune capăt tulburărilor.

Sâmbătă dimineață nu s-au semnalat proteste, dar tensiunea a rămas ridicată pe străzile din Dar es Salaam, unde forțele de securitate au instalat blocaje rutiere în tot orașul.

Demonstrațiile sunt conduse în principal de tineri protestatari, care au denunțat alegerile ca fiind incorecte. Ei acuză guvernul că subminează democrația prin suprimarea principalilor lideri ai opoziției – unul se află în închisoare, iar altul a fost exclus din motive tehnice.

Un purtător de cuvânt al partidului de opoziție Chadema a declarat vineri agenției de știri AFP că „aproximativ 700” de persoane au fost ucise în ciocnirile cu forțele de securitate, în timp ce o sursă diplomatică din Tanzania a declarat pentru BBC că există dovezi credibile că au murit cel puțin 500 de persoane.

Ministrul de externe Mahmoud Kombo Thabit a descris violențele ca fiind „câteva incidente izolate ici și colo” și a declarat că „forțele de securitate au acționat foarte rapid și decisiv pentru a rezolva situația”.

Au existat doi principali candidați ai opoziției – Tundu Lissu, care este reținut sub acuzația de trădare, pe care o neagă, și Luhaga Mpina, din partidul ACT-Wazalendo – dar acesta din urmă a fost exclus din motive tehnice de natură juridică.

Șaisprezece partide marginale, dintre care niciunul nu a beneficiat în trecut de un sprijin public semnificativ, au fost autorizate să participe la alegeri.

Partidul de guvernământ al Samiei, CCM, a dominat politica țării și nu a pierdut niciodată alegerile de la independență.

Înaintea alegerilor, grupurile pentru drepturile omului au condamnat represiunea guvernului, Amnesty International menționând o „val de teroare” care a implicat dispariții forțate, tortură și execuții extrajudiciare ale unor figuri ale opoziției. Guvernul a respins acuzațiile, iar oficialii au declarat că alegerile vor fi libere și corecte.

Samia a preluat funcția în 2021, devenind prima femeie președinte a Tanzaniei după moartea președintelui John Magufuli.

