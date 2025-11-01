VIDEO Marele Muzeu din Egipt se deschide oficial, sâmbătă, expunând pentru prima dată în întregime mormântul lui Tutankhamon

În apropierea uneia dintre cele șapte minuni ale lumii antice – Marea Piramidă a lui Khufu din Giza – Egiptul inaugurează sâmbătă oficial ceea ce se dorește a fi un punct de referință cultural al epocii moderne, transmite BBC. La evenimentul inaugurării Marelui Muzeu Egiptean sunt așteptați să participe lideri din întreaga lume. Pentru public, muzeul de se deschide din 4 noiembrie.

Marele Muzeu Egiptean (GEM), descris ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, adăpostește aproximativ 100.000 de artefacte care acoperă aproximativ șapte milenii din istoria țării, de la perioada predinastică până la epocile greacă și romană.

Egiptologi de renume susțin că înființarea acestuia întărește cererea lor de returnare a antichităților egiptene importante păstrate în alte țări, inclusiv faimoasa Piatră din Rosetta expusă la British Museum.

Una dintre principalele atracții ale GEM va fi întregul conținut al mormântului intact al tânărului rege Tutankhamon, expus pentru prima dată de la descoperirea sa de către egiptologul britanic Howard Carter. Acesta include spectaculoasa mască de aur, tronul și carele lui Tutankhamon.

„A trebuit să mă gândesc cum să-l prezentăm într-un mod diferit, deoarece, de la descoperirea mormântului în 1922, aproximativ 1.800 de piese dintr-un total de peste 5.500 care se aflau în interiorul mormântului au fost expuse”, spune dr. Tarek Tawfik, președintele Asociației Internaționale a Egiptologilor și fostul director al GEM. „Am avut ideea de a expune mormântul complet, ceea ce înseamnă că nimic nu rămâne în depozit, nimic nu rămâne în alte muzee, iar vizitatorii pot avea o experiență completă, așa cum a avut-o Howard Carter acum peste o sută de ani.”

Cu un cost de aproximativ 1,2 miliarde de dolari (910 milioane de lire sterline; 1,1 miliarde de euro), vastul complex muzeal este de așteptat să atragă până la 8 milioane de vizitatori pe an, dând un impuls uriaș turismului egiptean, care a fost afectat de crize regionale.

„Sperăm că Marele Muzeu Egiptean va marca începutul unei noi epoci de aur pentru egiptologie și turismul cultural”, spune Ahmed Seddik, ghid și aspirant la titlul de egiptolog, lângă piramidele de pe platoul Giza.

În afară de expoziția dedicată lui Tutankhamon și de noua expoziție a spectaculoasei bărci funerare a lui Khufu, veche de 4.500 de ani, una dintre cele mai vechi și mai bine conservate ambarcațiuni din antichitate, majoritatea galeriilor din sit au fost deschise publicului încă de anul trecut.

„Am organizat foarte multe vizite la muzeu, chiar dacă era deschis doar parțial”, continuă Ahmed Seddik. „Acum va fi la apogeul gloriei sale. Când colecția Tutankhamon va fi deschisă, vă puteți imagina că întreaga lume va reveni, pentru că acesta este un faraon iconic, cel mai faimos rege din antichitate. Este un loc absolut obligatoriu de vizitat”, spune turistul spaniol Raúl pentru BBC, care așteaptă deschiderea completă pentru public pe 4 noiembrie.