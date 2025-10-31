G4Media.ro
VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York /…

toaleta aur Sotheby's
sursa foto: Captură video Sotheby’s

VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York / Maurizio Cattelan este și autorul bananei lipite cu bandă adezivă pe perete, vândută cu peste 6 milioane de dolari

O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby’s, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres.

Toaleta este realizată din aur de 18 carate şi este perfect funcţională.

Preţul de pornire va fi stabilit în funcţie de preţul aurului din ziua licitaţiei, a precizat Sotheby’s.


Cattelan a produs două versiuni în 2016, numindu-le „America”. Una dintre ele a fost expusă la Muzeul Guggenheim din New York. Ulterior, în 2019, aceasta a fost furată de la Palatul Blenheim din Anglia – locul în care s-a născut Winston Churchill – unde fusese împrumutată pentru a fi expusă.

A doua versiune a fost vândută unui colecţionar privat, care o scoate acum la licitaţie.

Cattelan a devenit cunoscut datorită lucrărilor sale de artă conceptuală neobişnuite. Anul trecut, o banană lipită cu bandă adezivă pe perete s-a vândut cu 6,2 milioane de dolari, la New York.


