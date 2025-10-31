Publicație rusă, după decizia de reducere a trupelor americane din România: Nu este vorba de slăbire a frontierelor estice ale NATO / În România au fost desfășurate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța

Publicația rusă Kommersant scrie pe larg despre decizia de reducere a trupelor americane din România și ajunge la concluzia că ”nu este vorba de o slăbire a frontierelor estice ale NATO”.

Redăm mai jos articolul integral:

SUA își vor retrage o parte a contingentului lor militar din România, reducând numărul militarilor cantonați în această țară de la 1,7 mii la o mie de persoane, a comunicat miercuri Ministerul Apărării Naționale din România și a confirmat serviciul de presă al NATO. Se așteaptă de asemenea ca SUA să-și reducă prezența militară în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, pentru a spori efectivul contingentului lor în regiunea indo-pacifică. Cu toate acestea, nu este cazul să se vorbească despre o slăbire serioasă a flancului estic al NATO, potrivit Rador Radio România.

SUA au înștiințat România în legătură cu intenția de a-și reduce în viitorul apropiat contingentul cu 700 de persoane. Reducerile vor afecta în principal baza aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în timp ce efectivul militarilor americani din bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii practic nu se va schimba. Despre toate acestea a declarat, pe 29 octombrie, ministrul apărării al României, Ionuț Moșteanu. Din declarațiile acestuia reiese de asemenea că o parte a contingentelor americane va fi retrasă dintr-o serie de alte țări est-europene – este vorba de Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

„Când am avut întâlnirea miniștrilor (apărării – n. „Kommersant”) din țările membre NATO de la Bruxelles, ministrul apărării al SUA (Pete Hegseth – n. „Kommersant”) a adus la cunoștința partenerilor europeni că acum, când europenii și-au consolidat forțele pe flancul estic și în Europa, în ansamblu, și au fost de acord să se înarmeze mai bine, ei (americanii – n. „Kommersant”) vor acorda mai multă atenție regiunii indo-pacifice”, a declarat ministrul român, citat de agenția de presă TASS.

Bucureștiul a mai adăugat că Ministerul român al Apărării a fost informat separat „despre schimbarea efectivului unei părți a trupelor americane dislocate pe flancul estic al NATO, ca parte a procesului de revizuire a poziționării globale a forțelor militare ale SUA”, care are legătură cu „noile priorități ale administrației americane”. „În jur de o mie de militari americani vor rămâne pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și continuând să reprezinte garanția obligațiilor SUA privind securitatea regională”, a anunțat departamentul pentru apărare al României.

Experții vorbeau încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump despre faptul că la un moment dat SUA vor începe să-și reducă contingentul din Europa. O direcție tot mai importantă pentru Washington devine regiunea indo-pacifică, unde SUA își sporește în ultimii ani prezența pentru a contracara China. În același timp, Europa nu devine mai puțin importantă, însă americanii sunt de părere că țările europene membre NATO trebuie să facă singure mai mult pentru a-și proteja teritoriul.

În declarațiile făcute miercuri jurnaliștilor, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice au subliniat cu tărie că nu este nimic extraordinar în reducerea contingentelor militare ale SUA în Europa. „Ajustările dispozitivului forțelor americane nu reprezintă ceva neobișnuit. Și chiar și ținând cont de aceste ajustări, prezența militară a SUA în Europa rămâne mai semnificativă decât în anii anteriori”, au declarat surse din serviciul de presă al NATO pentru Reuters.

În perioada Războiului Rece, pe teritoriul țărilor vest-europene se aflau aproximativ 500 de mii de soldați americani. În ultimii ani, acest indicator a variat de la 75 de mii la 105 mii. La începutul anului 2025, în Europa se aflau 84 de mii de militari americani.

Dintre toate țările est-europene, aceștia sunt prezenți în acest moment în număr cel mai mare în Polonia – aproximativ 10 mii. Ministrul apărării naționale al Poloniei, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, s-a grăbit miercuri să dea asigurări jurnaliștilor că americanii nu părăsesc țara sa. „Astăzi, nu numai mass-media poloneză, ci și cea mondială informează despre reducerea trupelor americane din România. În legătură cu acest lucru apar numeroase întrebări referitoare la prezența trupelor americane în țara noastră. Nu am primit nicio informație – așa cum primesc astăzi alte țări, de exemplu România – despre reducerea contingentului din Polonia”, a declarat ministrul polonez al apărării. Potrivit afirmațiilor acestuia, Pete Hegseth i-a spus personal în timpul recentei întâlniri de la Bruxelles că Polonia nu va fi afectată de regruparea forțelor SUA.

Reprezentantul permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, a scris miercuri pe rețeaua de socializare X că „puternica prezență americană și devotamentul față de Europa rămân neschimbate, inclusiv sprijinul pentru Programul ‘Străjerul Estic'”. Este vorba despre un proiect de consolidare a flancului estic al alianței, care, după cum afirmă surse din NATO, este amenințat de Rusia. „Aceasta (reducerea contingentelor într-o serie de țări din Europa de Est – n. „Kommersant”) nu reprezintă retragerea Statelor Unite din Europa și nu este un semnal privind reducerea obligațiilor față de NATO și Articolul 5 (din Tratatul de la Washington – n. „Kommersant”)”, au declarat surse din Pentagon și au adăugat că „această ajustare a dispozitivului militar al forțelor americane nu va schimba situația în ce privește securitatea în Europa”.

După cât se pare, într-adevăr nu este vorba de o slăbire a frontierelor estice ale NATO. Într-o serie de țări din regiune, după cum se așteaptă, Statele Unite și-ar putea chiar spori prezența în viitorul apropiat. Este vorba, în primul rând, de Polonia. Mai mult decât atât, în ultimii ani în regiune au început să fie dislocate permanent sau prin rotație contingente militare ale altor țări membre NATO. În România, de exemplu, au fost desfășurate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța (în total, aproximativ 1,8 mii de persoane).

În același timp, mass-media germană, citând surse din NATO, informează că, în paralel cu retragerea unei părți a contingentului său din Europa, SUA intenționează să crească numărul de arme nucleare tactice, dislocate pe teritoriul țărilor membre ale NATO din Europa. În prezent, aproximativ 120 de bombe aeriene americane cu focoase nucleare sunt dislocate în șase țări membre NATO: Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia. Publicația rusească Kommersant” a cerut Departamentului de Stat al SUA și Pentagonului să comenteze aceste informații, însă peste tot solicitarea a rămas fără răspuns.

Sursa: KOMMERSANT / Rador Radio România / Traducerea: Silvia Nicolau