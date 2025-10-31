Senatul SUA votează pentru respingerea tarifelor globale impuse de Trump pentru peste 100 de țări / Patru republicani s-au alăturat democraților pentru a vota rezoluția

Senatul SUA a luat joi poziție împotriva tarifelor globale impuse de Donald Trump, care afectează peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”, scrie The Guardian.

Patru republicani s-au alăturat democraților pentru a vota cu 51-47 o rezoluție de eliminare a tarifelor de bază pe care președintele le-a instituit prin ordin executiv.

A fost a treia oară când republicanii au votat alături de democrați o rezoluție tarifară în această săptămână, anterior unindu-se pentru eliminarea tarifelor care vizează Brazilia și Canada.

Luările de poziții împotriva lui Trump sunt rare pentru republicani în al doilea său mandat. Dar senatorii republicani Susan Collins din Maine, Mitch McConnell și Rand Paul din Kentucky, și Lisa Murkowski din Alaska s-au alăturat democraților.

Votul are loc în timp ce Trump încheie o săptămână în Asia, unde a încheiat un acord cu China pentru a reduce tarifele la bunurile chinezești în țară și pentru a determina China să cumpere boabe de soia americane, un punct sensibil al războaielor comerciale care i-au ținut pe fermieri în impas, printre alte concesii.

În ciuda opoziției din Senat, este puțin probabil ca Camera Reprezentanților să ia măsuri similare. Republicanii din Cameră au creat o regulă la începutul acestui an care va bloca votul rezoluțiilor privind tarifele vamale.

Rezoluțiile tarifare sunt o mustrare la adresa tarifelor vamale în sine și a lui Trump pentru că și-a depășit autoritatea și a ocolit Congresul. Senatorul Tim Kaine, un democrat din Virginia, a declarat reporterilor că opoziția simbolică ar trebui să atragă atenția președintelui.

„Am aflat în primul mandat al lui Trump că președintele este receptiv la astfel de lucruri. Când vede republicanii începând să voteze împotriva politicilor sale, chiar și în număr mic, acest lucru îl impresionează și îl poate determina adesea să își modifice comportamentul”, a spus Kaine.