BREAKING Nicușor Dan îi dă consilierului Marius Lazurca puteri sporite: el va gestiona concomitent domeniile securitate națională și politică externă / Lazurca a fost propunerea președintelui la șefia SIE

Președintele Nicușor Dan îi dă consilierului Marius Lazurca puteri sporite: de sâmbătă 1 noiembrie el va gestiona concomitent domeniile securitate națională și politică externă, potrivit unui decret comunicat de Administrația Prezidențială. Lazurca preia domeniul securitate națională de la Cristian Diaconescu, al cărui mandat se încheie astăzi.

Nicușor Dan l-a propus pe Lazurca la șefia SIE în august într-o discuție cu șefii partidelor de coaliție, după cum a scris G4Media în premieră, dar negocierile între Cotroceni și coaliție pe acest subiect continuă după o respingere inițială a propunerilor președintelui (Marius Lazurca la SIE și avocatul Gabriel Zbârcea la SRI).

Este pentru prima oară în perioada recentă când cele două departamente de la Administrația Prezidențială vor fi conduse de aceeași persoană, decizia având legătură cu războiul hibrid dus de Rusia și invocat public de președintele Nicușor Dan.

De notat că mai există și alte țări în care cele două departamente sunt comasate în subordinea șefului executivului, precum Israel și Canada.

Nicușor Dan are o relație veche cu Marius Lazurca, după cum a spus în mai multe interviuri. Cei doi s-au cunoscut ca studenți la Paris la începutul anilor 90.

Comunicatul integral:

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Cine e Marius Lazurca

Marius Lazurca e diplomat de carieră și a fost ambsadorul României la Vatican, în Republica Moldova, în Ungaria și în Mexic.

În timp ce era ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Ministrul Szijjártó Péter a publicat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de Marius Lazurca mai multor ambasadori în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Ministrul ungar de Externe a lansat atunci un atac fără precendent la adresa ambasadorului român, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”. Vezi detalii aici.

Cu un an înainte de acest episod, în 2019, Lazurca se opusese public vicepremierului maghiar Zsolt Semjen, într-un eveniment desfășurat la Bekescsaba, spunându-i că Programul guvernului Ungariei pentru subvenționarea fermierilor din Transilvania nu a fost discutat cu guvernul României și că România nu şi-a dat acordul pentru implementarea acestor măsuri. La vremea aceea, oficialii de la Budapesta îi mulțumiseră public lui Liviu Dragnea pentru sprijinirea proiectului. Vezi detalii aici.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Gabriel Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara.

Absolvent de studii umaniste, ambasadorul Lazurca deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză, mai spune MAE.

Marius Gabriel Lazurca este căsătorit din 1992 cu Mirela, de profesie medic, și au împreună șase copii.