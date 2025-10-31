G4Media.ro
Sursa foto: © Andrey Sayfutdinov | Dreamstime.com

Europol susține că a descoperit, în colaborare cu Republica Moldova şi Ucraina, sute de mercenari ai Wagner şi Redut care ar fi comis crime de război

Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv execuţia unor civili, violenţe sexuale şi atacuri ilegale, în timpul războiului din Ucraina, relatează vineri agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Operaţiunea, efectuată de poliţiile din Ucraina şi Republica Moldova cu sprijinul echipei centrale pentru delicte internaţionale din cadrul Europol, a permis reconstituirea parţială a reţelelor de recrutare şi comandă ale ambelor grupări, care sunt prezente de asemenea în alte conflicte, precum cel din Republica Democratică Congo.

Printre suspecţi se numără cetăţeni din Ucraina, Republica Moldova, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia şi Bosnia- Herţegovina, potrivit agenţiei europene.

Operaţiunea a inclus 70 de percheziţii domiciliare în Republica Moldova şi Ucraina, în urma cărora au confiscate arme de foc, muniţii, uniforme, insigne cu simbolurile unităţii Wagner şi echipamente electronice, precum şi materiale audiovizuale care arată participarea unor cetăţeni moldoveni şi ucraineni la operaţiuni de luptă atât în Ucraina, cât şi în Republica Democratică Congo.

Pe parcursul anchetei, poliţia ucraineană a transmis numele a 280 de străini suspectaţi de participare la operaţiuni armate în cadrul companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut.

Pe baza informaţiilor colectate, anchetatorii au reuşit să localizeze centre de recrutare şi instruire, să identifice structuri de comandă şi să documenteze numeroase crime de război, inclusiv atacuri asupra unor oraşe ucrainene, utilizarea unor arme interzise şi execuţii sumare ale prizonierilor de război, mai afirmă Europol.

Până în prezent 11 cetăţeni ucraineni au fost acuzaţi de înaltă trădare pentru că s-au alăturat formaţiunilor Wagner şi Redut, care acţionează de mai mulţi ani în diverse conflicte internaţionale cu sprijinul Kremlinului, deşi guvernul rus a negat orice legături oficiale cu acestea.

Potrivit Europol, ancheta rămâne deschisă şi are ca scop identificarea celor direct responsabili de atrocităţile comise pe frontul ucrainean, precum şi identificarea reţelelor logistice şi financiare care susţin operaţiunile grupurilor de mercenari ruşi în regiune.

Tags:
