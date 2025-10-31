O rachetă utilizată de Rusia în Ucraina l-a determinat pe Trump să renunţe la Tratatul privind Forţele nucleare intermediare, susţine Kievul

Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare, în secret, l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să renunţe la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat de preşedinte al SUA, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Comentariile lui Andrii Sîbiga reprezintă prima confirmare a faptului că Rusia a folosit racheta 9M729, cu lansare terestră, în luptă – în Ucraina sau în altă parte.

Din august, Rusia a lansat tipul acesta de rachetă împotriva Ucrainei de 23 de ori, a declarat pentru Reuters un al doilea oficial ucrainean de rang înalt. Ucraina a înregistrat, de asemenea, două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în 2022, a precizat sursa citată.

Ministerul Apărării rus nu a răspuns deocamdată la o solicitare Reuters transmisă prin e-mail.

Racheta 9M729 a determinat Washingtonul să renunţe la Tratatul privind Forţele nucleare intermediare (INF) în 2019. SUA au avertizat că racheta încalcă tratatul, având o rază de acţiune dincolo de limita de 500 km stabilită de pact, deşi Rusia a negat.

Această rachetă rusă, capabilă să transporte un focos nuclear sau convenţional, are o rază de acţiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington.

O sursă militară susţine că racheta 9M729 lansată la 5 octombrie de pe teritoriul Rusiei a parcurs peste 1.200 de km până la impactul în Ucraina.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei în ultimele luni demonstrează lipsa de respect (a preşedintelui Vladimir) Putin faţă de Statele Unite şi faţă de eforturile diplomatice ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Sîbiga în remarci în scris.

Kievul susţine propunerile de pace ale lui Donald Trump, a afirmat ministrul ucrainean, subliniind că asupra Rusiei ar trebui exercitate presiuni maxime pentru a o împinge spre pace. Creşterea puterii de foc a Ucrainei cu rază lungă de acţiune ar fi de natură să convingă Moscova să pună capăt războiului, consideră el.

Ucraina insistă pe lângă Washington să îi furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care nu sunt interzise în temeiul INF, întrucât la momentul încheierii tratatului exista doar varianta lor cu lansare de pe mare. Rusia susţine însă că ar fi o escaladare periculoasă.

Racheta 9M729 extinde arsenalul de arme cu rază lungă de acţiune al Rusiei pentru atacurile sale asupra Ucrainei şi se înscrie într-un tipar al Moscovei de a trimite semnale ameninţătoare Europei, în timp ce Trump caută o soluţie de pace, afirmă analişti militari occidentali.

„Cred că Putin încearcă să crească presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a apreciat William Alberque, cercetător la grupul de experţi Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost concepută pentru a lovi ţinte în Europa.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, iar miercuri a anunţat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

Casa Albă nu a răspuns deocamdată la întrebări specifice despre utilizarea rachetei 9M729 de către Rusia. Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia testele cu arme nucleare, invocând „programe de testare ale altor ţări”.

După retragerea SUA din tratatul INF, care interzice rachetele cu lansare de la sol cu o rază de acţiune de 500-5.500 km, Rusia a declarat un moratoriu asupra desfăşurării de rachete cu rază intermediară de acţiune. Occidentul afirmă că Rusia a desfăşurat deja câteva rachete 9M729.

În 4 august, cu puţin timp înaintea utilizării acestui tip de rachetă asupra Ucrainei, Rusia a declarat că nu-şi va mai impune limite în privinţa zonelor de desfăşurare a rachetelor cu rază de acţiune în baza INF şi care pot transporta focoase nucleare.

Ministerul de Externe ucrainean nu a oferit detalii sau data exactă a atacurilor cu 9M729.

Reuters a analizat imaginile fragmentelor de rachetă după un atac rusesc în 5 octombrie, în cursul căruia o clădire rezidenţială a fost lovită şi patru persoane au fost ucise în satul ucrainean Lapaiivka, la peste 600 km de teritoriul rus.

Imaginile arată două fragmente de rachetă, inclusiv un tub cu cabluri, marcate 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securităţii globale la Middlebury College, care a analizat imaginile împreună cu analiştii, a declarat că tubul, motorul şi panourile motorului corespund cu ceea ce se aştepta el să arate în cazul 9M729, iar marcajele întăresc ideea că este vorba tocmai de acest tip de rachetă.

Rusia dispune de o varietate de rachete cu care să lovească Ucraina, inclusiv Kalibr, cu lansare de pe mare, şi Kh-101, lansată din aer, dar Lewis a spus că modelul 9M729 oferă ceva uşor diferit.

„Asta diversifică axele de atac, ceea ce complică acţiunile apărării antiaeriene şi măreşte rezerva ruşilor de rachete disponibile”, afirmă Lewis.

INF a interzis rachetele de acest tip, cu lansare de sol, întrucât lansatoarele sunt mobile şi relativ uşor de disimulat.

Douglas Barrie, cercetător principal în probleme aerospaţiale militare la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice, a declarat că Rusia ar putea folosi racheta 9M729 pentru a efectua atacuri terestre din locuri mai sigure, aflate mai adânc în interiorul Rusiei.

Rusia ar beneficia, de asemenea, de testarea sistemului pe un câmp de luptă din Ucraina, deşi 23 de utilizări ar implica un scop militar, a spus Barrie.