Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătoria Sectorului 5 București a emis vineri, 31 octombrie, mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați in dosarul privind explozia de la blocul din cartierul Rahova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Persoanele amintite urmează să fie încarcerate în arestul Direcției Generale de Poliție a municipiului București.

Instanța a fost sesizată de procurori și cu propunea de a impune măsuri preventive față de Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Procurorii cer interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Cele trei persoane reținute miercuri sunt Burcea Mihai, Soare Andrei Robert și Costache George Daniel.

Este vorba despre un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz. Cei trei sunt acuzați de distrugere calificată.

Procurorii au făcut miercuri percheziții în dosarul exploziei la blocul din cartierul bucureștean Rahova. Perchezițiile au fost efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, la sediile Distrigaz, la firma privată de verificare a instalației, dar și la alte persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.