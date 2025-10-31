G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv…

explozie, centrala, gaze, rahova, sector 5, apartamente, bloc distrus
sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată

Articole31 Oct • 478 vizualizări 0 comentarii

Judecătoria Sectorului 5 București a emis vineri, 31 octombrie, mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați in dosarul privind explozia de la blocul din cartierul Rahova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Persoanele amintite urmează să fie încarcerate în arestul Direcției Generale de Poliție a municipiului București.

Instanța a fost sesizată de procurori și cu propunea de a impune măsuri preventive față de Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Procurorii cer interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Cele trei persoane reținute miercuri sunt Burcea Mihai, Soare Andrei Robert și Costache George Daniel.

Este vorba despre un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz. Cei trei sunt acuzați de distrugere calificată.

Procurorii au făcut miercuri percheziții în dosarul exploziei la blocul din cartierul bucureștean Rahova. Perchezițiile au fost efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, la sediile Distrigaz, la firma privată de verificare a instalației, dar și la alte persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după un nou salut legionar / „Am depus oficial plângere penală la Procurorul General”

Articole9 Oct 2025 • 4.419 vizualizări
0 comentarii

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat într-un iaz, arestată preventiv / Contestația procurorilor la măsura controlului judiciar a fost acceptată de instanță

Articole17 Sep 2025
0 comentarii

Tânără arestată preventiv la Timișoara pentru omor calificat, după ce şi-a abandonat copilul nou născut în toaletă, iar micuțul a decedat

Articole10 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.