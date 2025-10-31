G4Media.ro
Premierul rus Mişustin vizitează China, după întâlnirea Trump-Xi

Vladimir Putin și Mihail Mișustin (foto: Kremlin.ru)

31 Oct

=Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai puţin de o săptămână după ce preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump s-au întâlnit în Coreea de Sud pentru a atenua tensiunile comerciale şi a discuta despre războiul din Ucraina, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Trump a declarat după această întâlnire că Washingtonul şi Beijingul vor „lucra împreună” pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi că aceasta „a fost o temă foarte importantă” despre care au discutat „mult timp”.

Potrivit Beijingului, Mişustin va veni în China la invitaţia premierului chinez Li Qiang, pentru a participa la cea de-a 30-a reuniune ordinară a şefilor de guvern din cele două ţări.

„Relaţiile dintre China şi Rusia se menţin la un nivel ridicat de dezvoltare, iar cooperarea în diverse domenii înregistrează un impuls pozitiv şi constant”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

„Reuniunea periodică dintre premierii Chinei şi Rusiei constituie un mecanism important pentru promovarea implementării consensului la care au ajuns cei doi şefi de stat şi coordonarea cooperării practice dintre cele două părţi”, a adăugat acesta.

Preşedinţii rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping, au reafirmat la începutul acestui an „parteneriatul fără limite” dintre ţările lor, stabilit în 2022, înaintea lansării invaziei ruse în Ucraina. Ei au subliniat de atunci că relaţiile ruso-chineze „nu ameninţă nicio ţară” şi „promovează o lume multipolară”.

În războiul ruso-ucrainean, China a menţinut o poziţie echilibrată, cerând respectarea „integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor”, inclusiv a Ucrainei, dar a estimat că trebuie să se ţină cont de asemenea de „preocupările legitime ale tuturor ţărilor”, referire la Rusia şi la condiţiile acesteia pentru încheierea negociată a războiului.

