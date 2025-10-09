G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după…

calin georgescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după un nou salut legionar / „Am depus oficial plângere penală la Procurorul General”

Articole9 Oct • 678 vizualizări 0 comentarii

Deputatul liberal Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a fostului candidat pro-rus și extremist la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, motivate de faptul că acesta din urmă ar fi făcut din nou salutul legionar.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România.

Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite.

Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre.

DESTUL!

Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive.

Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.

Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului”, a transmis Alexandru Muraru într-un comunicat de presă.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ce conține documentul prezentat la Copenhaga liderilor europeni de președintele Nicușor Dan pe tema interferenței Rusiei în alegerile din România

Articole3 Oct • 2.243 vizualizări
3 comentarii

Călin Georgescu spune despre George Simion că-i este un protejat, nu partener / ”Evident că AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent”

Articole30 Sep • 1.535 vizualizări
2 comentarii

Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, neagă că ar fi fost suporterul lui Călin Georgescu, în contextul dezvăluirilor privind lipsa de reacție a departamentului său la atacul hibrid declanșat de Rusia asupra României: „Totuși, mai ușor cu pianul, băieți și fete”

Articole27 Sep • 2.381 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.